Becky est en streaming VOD & Drive-Ins ce vendredi, voici une liste

Becky fait ses débuts ce vendredi, à la fois sur les services de VOD et dans les ciné-parcs du pays, et Kevin James regardez différent dans celui-ci. Le thriller pic stars Lulu Wilson (Annabelle: Création), Joel McHale (Communauté) et Kevin James (Le roi des reines). Il devait initialement faire ses débuts au festival de cette année, mais comme cela a été annulé, il sera désormais disponible en streaming VOD. Becky est dirigé par Cary Murnion et Jonathan Milott, avec un script de Nick Morris, Ruckus Skye, et Lane Skye. Dans le film figurent également Amanda Brugel (Le conte de la servante) et Robert Maillet (Sherlock Holmes). Découvrez la bande-annonce ci-dessous.

Becky a l’air fantastique

« Spunky et rebelle, Becky (Lulu Wilson) est amenée à une escapade d’un week-end dans une maison au bord du lac par son père Jeff (Joel McHale) dans le but d’essayer de se reconnecter. Le voyage prend immédiatement une tournure pire quand un groupe de condamnés en fuite, mené par l’impitoyable Dominick (Kevin James), envahit soudain la maison du lac. » Je ne peux pas surmonter l’apparence de Kevin James dans ce film. Je comprends maintenant pourquoi ils l’ont gardé secret pendant si longtemps, car c’est en fait un peu discordant quand il est à l’écran. Il a tellement froid, oserais-je dire menaçant. Et quelle est la beauté de Lulu Wilson ici? Elle est sûre d’être une star de l’évasion au cours des prochaines années, et cela pourrait être à cent pour cent le rôle qui l’y amènera. J’étais optimiste quant à Becky je lis juste à ce sujet, mais après la bande-annonce, je ne pourrais pas être plus excité de le vérifier quand il sortira en streaming VOD le 5 juin. Assurez-vous de mettre celui-ci sur votre radar et consultez la liste ci-dessous pour voir si votre drive-in local ou votre théâtre le joue.

