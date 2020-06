Le site du blog PlayStation fusionne les versions européenne et américaine

Le blog PlayStation est généralement divisé par région; par exemple, il existe une version américaine et européenne du blog. Cependant, le site est désormais une entité solide pour les fans anglophones, grâce à la fusion des blogs américains et européens. De plus, les versions brésilienne, française, allemande, italienne, japonaise, latino-américaine, russe et espagnole sont désormais accessibles via un menu déroulant en haut de la page Web.

Les différences régionales entre les États-Unis et l’UE, telles que les prix de vente et les dates de sortie, seront reflétées dans un point central au besoin. L’objectif semble concerner spécifiquement la commodité. Pourtant, ceux qui préfèrent s’appuyer sur les URL d’origine de leur région peuvent toujours les utiliser.

Le blog PlayStation a subi quelques autres changements ces derniers mois, comme certains l’ont peut-être remarqué. Les chargements de page se sont améliorés et l’UX a reçu une refonte pour nommer quelques modifications. Mais tout le monde n’a pas eu le privilège de faire l’expérience du nouveau look et des ajustements techniques du site Web. Heureusement, cela va changer très bientôt. Cette semaine, les utilisateurs de PS Blog en France, en Allemagne, en Italie, en Russie et en Espagne verront enfin le site de blog relativement nouveau et amélioré en action.

Dans un article de blog sur les changements, le directeur principal des communications de contenu SIE, Sid Shuman, a noté que certains utilisateurs peuvent rencontrer des bugs ici et là. En cas de problème, les utilisateurs sont encouragés à laisser un message dans la section des commentaires pour que les représentants de leur région puissent facilement le repérer.

Cela constitue le deuxième grand changement pour les points de communication publics de PlayStation. Fin février, Sony a fermé les forums de la communauté PlayStation. Outre le blog, les chaînes officielles PlayStation à surveiller sont Facebook, Instagram et Twitter. Il est également représentatif des autres efforts déployés par PlayStation pour centraliser les opérations, en particulier dans ses différents bureaux à travers le monde.

[Source: PlayStation Blog]