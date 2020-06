Carnival Row Saison 2: date de sortie, casting, intrigue, bande-annonce

– – –

Mises à jour de la saison 2 de Carnival Row: La saison 1 de Carnival Row est l’une des émissions les plus appréciées. La série a reçu de bonnes critiques à la fois des fans et des critiques. La plupart des fans attendent la nouvelle saison de la série. Eh bien, sans aucun doute, la série était assez incroyable qu’elle mérite une saison 2 pour justifier son histoire.

Ici, nous vous présentons tous les détails que vous devez savoir sur la nouvelle saison de la série.

Mises à jour de renouvellement sur Carnival Row Saison 2

Eh bien, il y a de bonnes nouvelles pour les fans. Nous obtenons une autre saison de la série. Les officiels ont annoncé le renouvellement de la série au cours de l’année 2019. L’équipe officielle de la série a déclaré qu’elle arriverait bientôt avec la saison 2.

À propos de la série

La série est un fantastique urbain, néo-noir et un spectacle de genre de fiction politique. La première saison de la série est sortie le 30 août 2019. Le spectacle est basé sur un film nommé A Killing On A Carnival Row de Travis Beacham. Le film est sorti sur la plateforme de streaming, Amazon Prime Video, Amazon.com Networks

La date de sortie de Carnival Row Saison 2

L’équipe de Carnival Row a commencé le travail de production pour la saison 2. Eh bien, la situation actuelle du coronavirus a tout affecté et notre série n’est pas différente. La production est donc actuellement en pause. On pourrait donc s’attendre à la sortie de la saison 2 d’ici la fin de 2020 ou début 2021.

Distribution attendue

L’ancien casting de la série est en train de reprendre pour leurs rôles dans la nouvelle saison. La liste des acteurs de la saison 2 de Carnival Row comprend

Orlando Bloom jouant le personnage de Rycroft Philostrate

Cara Delevingne jouant le personnage de Vignette Stonemoss

Arty Froushan jouant le personnage de Jonah Breakspear

David Gyasi jouant le personnage d’Argus

Caroline Ford incarnant le personnage de Sophie Longerbane

Tamzin Merchant jouant le personnage d’Imogen.

Terrain prévu

La prémisse de la saison 1 tourne autour de l’histoire des différents individus. Le spectacle dépeint l’histoire de la vie et des luttes des individus. Il met également en avant la façon dont ils abordent leurs problèmes. La série se concentre sur les deux principaux rôles principaux, un détective humain et un réfugié.

Bande annonce

La production du spectacle n’est pas encore terminée. Nous devons donc attendre un peu plus pour que la bande-annonce sorte. La situation actuelle du coronavirus a retardé la libération. Nous devons attendre patiemment la libération.

