Batwoman Showrunner Caroline Dries sur Tommy Elliot’s Hush Evolution

Les fans de bandes dessinées, en particulier, ont eu l’oreille levée lorsque Tommy Elliot (Gabriel Mann) a été introduit dans les premiers épisodes de The CW’s Batwoman. Serait-ce un autre « hareng rouge » pour la télévision ou est-ce qu’ils pourraient enfin voir le Hush enveloppé de bandages et de pistolets prendre vie? La promo du prochain épisode « Un secret gardé de tout le reste » répond à peu près à cette question et au showrunner de la série Caroline Dries a eu la gentillesse de répondre EWse pose des questions sur la façon dont cette transformation s’est produite et sur la manière dont Mann a géré le port des nombreux visages de Tommy / Hush.

Pour Dries, Tommy / Hush était le plus grand nom de la liste des personnages avec lesquels elle pourrait jouer cette saison dans le bac à sable de la série parce que son histoire se marie si bien avec celle de Kate aka Batwoman (Ruby Rose) en ce sens qu’ils ont tous deux une histoire avec Bruce Wayne: « Au début de l’année, DC nous a donné ce jeu de méchants de Batman que nous sommes autorisés à utiliser pour la saison. Hush était le plus grand nom de cette liste. Alors quand nous introduisions le personnage de Kate Kane et lançions son voyage en tant que Batwoman, il était logique que Tommy Elliot, qui était unique en ce qu’il savait que Bruce Wayne était Batman avant le début de la mythologie de notre émission, serait le méchant qui a forcé Kate à prendre une décision: vais-je embrasser le symbole de la chauve-souris, ou vais-je juste être Kate Kane et ignorer mon destin? Nous voulions l’utiliser tôt. Ensuite, la grande partie d’Arkham est que ces personnages peuvent s’asseoir inactif pendant un certain temps, puis lorsque nous sommes prêts à les utiliser, nous pouvons y revenir. «

Des points supplémentaires vont à ceux qui ont fait le lien précoce entre la trame de fond de Tommy menant à devenir Hush et Alice (Rachel Skarten) des compétences horribles, parce que c’était aussi dans l’esprit de Dries: « L’autre grande histoire que nous avions visiblement à travers la saison était Alice et son talent spécial de pouvoir voler les visages des gens. Bien sûr, cela était parfaitement lié à ce que nous savons de Tommy Elliot à partir des bandes dessinées et de la transformation qu’il traverse. Nous pensions que cela correspondait parfaitement à notre destination. Nous savions donc au milieu de la saison que Tommy allait être le genre de méchant vers la fin en tant que Hush et donner vie à ce personnage pour la première fois. «

Lorsque Tommy a été présenté pour la première fois, Dries savait qu’il était important pour Mann de le décrire comme quelqu’un que les téléspectateurs pouvaient facilement voir devenir Hush sur la route et quelqu’un qui serait crédible comme le meilleur ami de Bruce Wayne. « Alors quand nous le rencontrons, [he’s] le mec riche de cliché douchebag, tout comme votre type typique peu aimable. Et il était important pour nous de dire à Gabe: « Vous êtes un imbécile privilégié, mais vous êtes aussi le meilleur ami de Bruce Wayne et nous aimons Bruce Wayne, donc il doit y avoir quelque chose de sympathique de votre part pour qu’il vous tolère en quelque sorte au moins pendant son adolescence « , a expliqué le showrunner. » Mais ensuite, bien sûr, nous avons révélé les couches de la triste histoire de Tommy avec sa mère et essayant de tuer ses parents. Gabriel était vraiment bon en termes d’être ce méchant de Gotham City, qui est un peu plus exacerbé, mais il existe également dans le monde réel. «

Pour Mann et Dries, il était important de montrer aux téléspectateurs comment Tommy a évolué (déconcentré?) Au cours d’une douzaine d’épisodes: « Son gros truc dans les bandes dessinées est son obsession pour Bruce Wayne, dont nous avons évidemment fait allusion. . Mais maintenant, c’est comme si c’était quelqu’un qui se faisait zapper le cerveau au cours des derniers mois, et donc il devrait être à un niveau de psychose différent à ce stade. Il est donc vraiment hors de son rocker quand nous le rencontrons en 17 . Alors maintenant, ce qui est génial quand nous le voyons comme Hush, c’est qu’il a un lecteur très, très, très clair: il veut un visage, et il ne recule devant rien pour l’obtenir. Donc cela fait ressortir tout son fou et impulsif instincts. «

