Top 7 des voitures les plus anciennes de plus de 15 ans!

Voici les 7 meilleures voitures qui sont encore une grande marque et qui se vendent en Inde depuis plus de 15 ans maintenant.

En Inde, il existe de nombreuses voitures qui sont désormais une marque en elles-mêmes car elles sont plus anciennes et plus populaires. De nombreuses voitures sont actuellement dans leur quatrième ou cinquième génération et ont survécu sur le marché pendant plus de 15 ans. Ce sont les 7 meilleures voitures qui ont fait leurs débuts au début des années 2000 et qui fonctionnent toujours très bien.

Top 7 des voitures de plus de 15 ans et toujours aussi solides

Ford Endeavour – 17 ans

Ford a lancé l’Endeavour en 2003 en tant que SUV premium avec fiabilité, apparence brute et capacité tout-terrain comme ses USP. Le SUV est en Inde depuis plus de 17 ans et a toujours ce style premium et musclé. À l’époque, il était proposé à partir de Rs 18 Lakhs jusqu’à Rs 22 Lakhs et était livré avec 4X4 ainsi que des variantes automatiques en option.

Maruti WagonR – 21 ans

Le hayon le plus pratique que l’Inde ait jamais vu. WagonR a été lancé en réponse à Hyundai Santro qui gagnait lentement en popularité. Le grand garçon est maintenant dans sa quatrième génération, étant toujours l’une des voitures les plus vendues de l’Inde. Fait intéressant, ses prix n’ont pas beaucoup changé en 21 ans.

Mahindra Scorpio – 18 ans

Si nous assemblons toutes les voitures du marché indien, très peu peuvent égaler la popularité d’un Scorpion. Avec un look macho de grand garçon et cette suspension rebondissante, Scorpio a très bien vieilli au cours des 18 dernières années. Bien qu’il puisse y avoir une seule mise à niveau de génération au cours de toutes ces années, il y a beaucoup de choses qui ont changé au sujet du SUV.

Toyota Innova – 15 ans

Bien qu’il puisse y avoir de nombreux nouveaux monospaces maintenant, Toyota Innova reste le meilleur et le plus préféré en ce qui concerne une plus grande voiture familiale. Il a été lancé en 2005 pour un prix abordable de Rs 7 Lakhs. Maintenant, avec le suffixe Crysta, c’est le double-triple qui vaut plus que le premier Innova. Avec le temps, il est devenu plus grand, plus avancé mais continue de fonctionner avec un facteur de haute fiabilité.

Mahindra Bolero – 20 ans

Dans les années 2000, la demande de voitures nécessitant peu d’entretien et difficiles et difficiles a augmenté. Mahindra a plongé avec le Balero en 2000 et 20 ans plus tard, rien n’a beaucoup changé. Dans de nombreuses zones rurales, vous pouvez toujours voir des Boleros de 15 à 20 ans sillonner les touristes et escalader des montagnes escarpées.

Maruti Alto – 20 ans

Après avoir remporté un succès immédiat avec le WagonR, le prochain grand lancement de Maruti est venu sous la forme d’Alto. Il était plus élégant que WagonR mais beaucoup plus petit. Pour les familles nucléaires et pour celles qui ont un budget encore plus bas, Alto a parfaitement réussi. Il est venu avec le même moteur que WagonR est venu et jusqu’en mars, il a partagé son moteur avec son grand frère.

Honda City

Le dernier de cette liste n’est autre que Honda City. Une berline élégante, haut de gamme et pas si abordable a été lancée en 1998. Dans les premières années, il y avait une demande décente pour la City, mais avec plus d’années à venir, elle est devenue une marque de commerce et une marque à part entière. Maintenant, nous sommes prêts à accueillir la cinquième génération de City, une fois le verrouillage terminé.