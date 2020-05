BATWOMAN sera refondue pour la saison 2 à la sortie de RUBY ROSE

Crédit: The CW



Batwoman L’acteur Ruby Rose a annoncé son intention de quitter la série, quittant le rôle-titre avant la deuxième saison actuellement en développement, dont la première est prévue en 2021.

Rose a publié une déclaration sur son départ, mais elle n’a pas précisé ses raisons pour quitter le spectacle.

« J’ai pris la décision très difficile de ne pas revenir à Batwoman la saison prochaine », lit-on dans la déclaration de Rose (via Variété). «Ce n’est pas une décision que j’ai prise à la légère car j’ai le plus grand respect pour le casting, l’équipe et tous ceux impliqués dans le spectacle à Vancouver et à Los Angeles. Je suis plus que reconnaissant envers Greg Berlanti, Sarah Schechter et Caroline Dries pour non seulement me donner cette opportunité incroyable, mais pour m’avoir accueilli dans l’univers DC qu’ils ont si bien créé. Merci à Peter Roth et Mark Pedowitz ainsi qu’aux équipes de Warner Bros et The CW qui ont tant investi dans le spectacle et qui ont toujours cru en moi. Merci à tous ceux qui ont fait de la première saison un succès – je suis vraiment reconnaissant. »

« Warner Bros. Television, The CW et Berlanti Productions remercient Ruby pour sa contribution au succès de notre première saison et lui souhaitent tout le meilleur », a déclaré Warner Bros. TV, CW et Berlanti Productions dans un communiqué conjoint (également via Variété). «Le studio et le réseau sont fermement déterminés à BatwomanDe la deuxième saison et de l’avenir à long terme, et nous – avec la talentueuse équipe créative de la série – sommes impatients de partager sa nouvelle direction, y compris le casting d’une nouvelle actrice principale et membre de la communauté LGBTQ, dans les mois à venir. «

Aucun détail sur qui pourrait occuper le poste désormais vacant n’a été signalé. Mark Pedowitz de CW a récemment déclaré que le crossover DC de CW pour 2020 rapprocherait Superman et Batwoman.