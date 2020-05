Les coquelicots de Californie peuvent être vus de l’espace

Eyeslipsface "Elixir floral Coquelicot de Californie 10 ml - DEVA (6.6066) 10"

"Ecoute intérieure, éveilEschscholzia californicaFavorise l'éveil et la reconnaissance de nos qualités et capacités personnelles.Assiste l'individu dans sa recherche spirituelle en développant l'attention et l'écoute intérieure.Permet également de surmonter l'excès de fascination du domaine spirituel,