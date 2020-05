Greg Inglis vise à retrouver sa forme mondiale après le choc de la retraite de la ligue de rugby à XV

L’ancien skipper des Souths, Greg Inglis, a indiqué que le désir de terminer à ses conditions était la raison de son retour en force dans la ligue de rugby.

Douze mois après avoir consacré du temps à sa brillante carrière dans la LNR, Inglis a stupéfait le monde de la ligue de rugby en signant un contrat d’un an avec Warrington, l’équipe anglaise de Super League.

Au moment de sa retraite, Inglis aurait été forcé de faire l’appel en raison de son corps malade, mais il a révélé qu’il était simplement tombé amoureux du jeu.

« Les gens pensaient que je prenais ma retraite pour des raisons médicales, et ce n’est pas vrai », a-t-il déclaré à Nine News.

« Mon esprit et mon corps n’étaient tout simplement pas dans le match et j’ai toujours dit que lorsque je tombais amoureux du jeu, je raccrochais les bottes et c’est ce qui s’est passé.

Greg Inglis dit qu’il était tombé amoureux de la ligue de rugby au moment de sa retraite du match. (AAP)

« J’ai fini sans plan. Les choses m’ont submergé et je me sentais comme si je ne pouvais plus répondre aux attentes. Ce n’était pas les attentes de quelqu’un d’autre, j’avais juste l’impression de m’échouer.

« Mais maintenant, j’ai cette motivation et cette mentalité en tête que je peux livrer.

« À l’époque, en y repensant, j’avais juste l’impression que c’était le bon choix à faire. J’ai la chance de revenir en arrière et de terminer mes conditions et de prendre ma retraite comme je le souhaite. »

Tout en admettant qu’il était «heureux» au moment de sa retraite dans la LNR, Inglis a expliqué comment le temps libre lui avait donné un temps de guérison bien nécessaire, mentalement et physiquement.

« Ce jour-là, j’étais heureux. Je ne m’étais pas senti aussi heureux tout au long de cette pré-saison et à l’approche de la saison avec des blessures, je suis juste entré dans ma tête », a-t-il déclaré.

Greg Inglis lors de la grande finale de la LNR 2014. (Sydney Morning Herald)

« Quand j’ai appelé à la retraite, je me sentais comme au moment où c’était la bonne décision. Après deux ans d’absence, mon corps a guéri et mon esprit a guéri, il n’a pas complètement guéri mais il est en route et j’ai suis dans un grand état d’esprit.

« Mon corps se remet de ma première pré-saison quand j’avais 17 ans. Je n’ai pas vraiment eu cette pause là où mon corps en avait besoin. »

À la suite des départs brusques à la retraite d’Inglis et de son compatriote, le grand Sam Burgess, des rumeurs ont circulé à propos du club forçant le duo à mettre fin à leur carrière en raison de problèmes de plafond salarial, mais Inglis a évoqué les discussions sur un rort de casquettes Rabbitohs.

« Je ne sais pas pourquoi les gens sont confus à ce sujet, car tous les rapports indiquent qu’il n’y a pas de retraite médicale », a-t-il déclaré.

«L’Unité d’intégrité du LNR en était bien consciente, le LNR le savait bien, Souths, tous ceux qui étaient impliqués dans ce processus étaient bien conscients de ce qui se passait. Ce n’était pas dû à une retraite médicale.

Inglis a démenti les rumeurs selon lesquelles lui et Sam Burgess ont été contraints de prendre leur retraite dans le cadre d’un rort sur le plafond salarial (Getty)

«Je voudrais savoir quelles théories ils ont sur le casquette qui se déroule à Souths.

« Ils sont juste à la recherche d’histoires à vendre pour être honnête. En ce qui me concerne, je ne peux pas attendre que footy se remette en marche pour pouvoir écrire des histoires appropriées au lieu de toute cette merde qui se passe au moment. »

Le joueur de 33 ans admet qu’il doit faire face à une tâche difficile pour revenir au jeu au niveau qu’il a déjà fait, mais il est catégorique qu’il mettra le travail.

« C’est un (défi) énorme, mais je ne vais pas là-bas pour des vacances, c’est sûr », a-t-il déclaré.

« S’il y a une chose que j’aime faire, c’est prouver que les gens ont tort. S’ils pensent que je ne l’ai pas, eh bien je vais juste leur montrer que je suis prêt à aller là-bas et à travailler dur et à prouver moi-même que je peux encore jouer à ce niveau élevé.

Malgré son retour sur le terrain, Greg Inglis ne fera pas de retour dans l’arène Origin (Getty)

« C’est quelque chose que j’attends avec impatience, être à nouveau ce joueur, mais je ne m’attends pas à ce que quelque chose se passe en un clin d’œil.

« Je suis hors du jeu depuis deux ans et ça va prendre un certain temps, mais la beauté de cela est que j’ai le temps de me rafraîchir le corps. »

Alors qu’il revient à nouveau sur un terrain de ligue de rugby, le grand Maroons dit que les fans ne devraient pas retenir leur souffle sur un retour d’Origine spectaculaire.

« Nous ne faisons pas d’Alfie. Il n’y aura pas d’appel pour revenir dans Origin », a-t-il déclaré.

« Ce n’est rien à quoi je pense. Je pense juste à remettre mon corps en ordre et à me préparer pour le déménagement. »