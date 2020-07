Batterie de l’Asus ROG Phone 3 testée: est-ce le nouveau champion de l’autonomie de la batterie?

L’Asus ROG Phone 3 abrite une batterie gargantuesque de 6000 mAh qui est l’une des plus grandes du marché à ce jour, et pour cause. Le combiné intègre un puissant processeur Snapdragon 865 Plus, un écran AMOLED zippy 144Hz et est chargé de garder les joueurs prêts pour ces longues sessions de jeu.

Le ROG Phone 3 est spécialement conçu pour offrir des performances élevées tout en durant une journée complète d’utilisation intensive. Cependant, des observateurs attentifs auront remarqué que le ROG Phone 3 offre la même capacité de batterie que son prédécesseur, le ROG Phone 2. Jusqu’où pouvez-vous pousser l’autonomie de la batterie du ROG Phone 3 plus puissant? C’est ce que nous sommes ici pour découvrir.

Notre verdict: Test de l’Asus ROG Phone 3: une centrale de jeu pour tous

Avant d’entrer dans les chiffres, voici un bref aperçu de la capacité de la batterie des concurrents du ROG Phone 3. Notez qu’il existe des téléphones comme le Oukitel K13 Pro, qui offre une énorme batterie de 11000 mAh. Mais nous ne le considérons pas comme un concurrent car ces téléphones à batterie surdimensionnés ciblent généralement un point de performance très bas. Le Pixel 3a XL est également un téléphone très durable, mais encore une fois, il ne répond pas à nos critères de téléphone de jeu.

Capacité de la batterie Asus ROG Phone 3 6 000 mAh Asus Zenfone 6 6 000 mAh Xiaomi Mi Note 10 Pro 5,260 mAh Samsung Galaxy S20 Ultra 5 000 mAh LG V60 ThinQ 5G 5 000 mAh Xiaomi Black Shark 3 Pro 5 000 mAh OnePlus 8 Pro 4 510 mAh Xiaomi Mi 10 Pro 5G 4 500 mAh Oppo Find X2 Pro 4 260 mAh Huawei P40 Pro 4 200 mAh Realme X50 Pro 5G 4 200 mAh

Alors que la capacité de la batterie du smartphone continue de progresser généralement, les batteries de 6000 mAh restent rares. Les concurrents 2020 les plus proches du téléphone ont tendance à atterrir autour de la barre des 5000 mAh.

Sur le papier, cela donne au ROG Phone 3 un avantage sain et nous nous attendons à ce que le téléphone offre une autonomie de batterie compétitive – sinon meilleure – que ses rivaux. Bien sûr, la longue durée de vie de la batterie ne se limite pas à la capacité de la cellule, alors plongons dans quelques points de repère.

Analyse comparative d’une batterie

Pour obtenir des résultats cohérents sur la durée de vie de la batterie sur tous les appareils, nous nous tournons vers notre test interne Speed ​​Test G, qui effectue une boucle à travers une série de tests de référence pour stresser le processeur, le GPU et la mémoire jusqu’à ce que la batterie cède. Nous le traitons comme le pire des cas pour le temps passé à l’écran, car peu de gens – le cas échéant – exécuteront des jeux sur leur téléphone pendant un cycle complet de batterie.

Le résultat nous fournit une très bonne estimation de la durée de vie d’un téléphone compte tenu d’une lourde charge de travail continue.



L’Asus ROG Phone 3 n’est pas tout à fait en tête de nos classements de référence, mais il offre d’excellentes performances. À cinq heures et 48 minutes, le dernier smartphone de jeu d’Asus peut gérer des sessions de jeu extrêmement longues avec une autonomie de batterie à revendre.

De manière impressionnante, le ROG Phone 3 survit à son prédécesseur malgré un matériel plus puissant. Même avec des sessions de jeu lancées, vous auriez vraiment du mal à faire fonctionner ce téléphone en une seule journée. Pour une utilisation quotidienne plus typique, ce combiné offre une autonomie de batterie vraiment incroyable et des performances de pointe.

Dans l’ensemble, les horloges de téléphone à la troisième place sur des appareils comparables. Il est derrière le Huawei P40 Pro Plus et le Xiaomi Mi 10 Pro, mais il est en plein mélange avec le LG V60 et le Poco F2 Pro.

Les téléphones Huawei et Xiaomi ont des batteries plus petites, mais sont connus pour des optimisations lourdes qui réduisent les performances en échange d’une durée de vie de la batterie plus longue. Le Kirin 990 de Huawei (trouvé dans le P40 Pro Plus susmentionné) n’atteint pas non plus les hautes performances du Snapdragon 865 Plus du ROG Phone 3. Dans cet esprit, nous devrions jeter un coup d’œil rapide aux résultats de performance de cette référence pour voir si cela joue également un rôle dans l’histoire.

C’est là que les choses deviennent très intéressantes. L’Asus ROG Phone 3 offre des performances plus rapides et plus cohérentes que tous les téléphones qui ont obtenu des scores plus élevés ou similaires dans notre référence de batterie. En cas de stress, le téléphone a une autonomie de batterie équivalente à celle des LG V60, Huawei P40 Pro Plus et Poco F2 Pro, mais offre des performances plus rapides et plus durables.

Le ROG Phone 3 ne perd que marginalement face au OnePlus 8 Pro, au Realme X50 Pro 5G et au Samsung Galaxy S20 Ultra en termes de performances soutenues, mais ce dernier gère cinq heures de vie sous notre test de résistance par rapport aux cinq heures et 48 du ROG. minutes. Pendant ce temps, le Realme X50 Pro a survécu un peu plus de quatre heures tandis que le OnePlus 8 Pro horloges en seulement trois heures et 30 minutes. Ce qu’il faut retenir, c’est qu’Asus n’a pas à sacrifier les performances ou la durée de vie de la batterie, en profitant du meilleur des deux. Tout cela grâce à sa cellule de 6000 mAh.

Enfin, il convient de noter que le passage en mode X – un mode hautes performances qui peut overclocker dynamiquement le processeur à un niveau intimidant de 3,1 GHz – permet à l’Asus ROG Phone 3 de surpasser ses rivaux en termes de performances et de cohérence. Cependant, ce mode vide la batterie du téléphone beaucoup plus rapidement, ce qui entraîne un peu plus de trois heures et 20 minutes d’utilisation intensive. Le Qualcomm Snapdragon 865 Plus ressemble à une bête avide de puissance lorsqu’il est à fond.

Batterie Asus ROG Phone 3: le verdict

La batterie de 6000 mAh de l’Asus ROG Phone 3 ne déçoit pas. Bien que le téléphone ne s’enfuie pas avec notre couronne de batterie de référence – comme certains s’y attendaient -, il donne un résultat très impressionnant de près de six heures. N’oubliez pas que le téléphone alimente un écran 144Hz et un processeur Snapdragon 865 Plus plus puissant que la concurrence actuelle. Notre référence est également un exemple des cas d’utilisation les plus difficiles pour le temps passé à l’écran.

Le ROG Phone 3 durera beaucoup plus longtemps lors de la navigation sur le Web, de la vérification des e-mails et de tous ces autres trucs banals moins exigeants pour lesquels nous utilisons nos téléphones. Si vous parvenez à épuiser la batterie de 6000 mAh, la solution de charge rapide de 30 W du combiné alimente complètement la batterie en 107 minutes ou environ 87% en une heure seulement.

L’Asus ROG Phone 3 ne sacrifie pas les performances ni la durée de vie de la batterie, profitant du meilleur des deux.

Un dernier point sur la batterie du combiné, nous avons remarqué une certaine variation dans la durée de l’écran lors de notre examen. Le ROG Phone 3 dure jusqu’à neuf heures et 21 minutes avec 5% de batterie restante pendant une utilisation quotidienne plus typique, mais les autres jours ne géraient que sept heures. Nous pensons que cette large marge est due au taux de rafraîchissement variable de 144 Hz et au nombre d’applications exigeantes que vous pouvez exécuter en une journée.

La durée de vie incohérente de la batterie devient un peu plus courante à mesure que l’industrie adopte des affichages à taux de rafraîchissement variable plus gourmands en énergie. L’essentiel est que de six à plus de neuf heures de temps d’écran est tout simplement fantastique pour un smartphone aussi performant.

Lire la suite: Le meilleur d’Android: mi-2020 – Quel téléphone a la meilleure autonomie?