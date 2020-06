Balle perdue ou le Fast and Furious à la française de Netflix : Stéfi Celma nous dis tout !

Dans une interview accordée en exclusivité au site melty, l’actrice Stéfi Celma, nous parle de ses souvenirs de tournage de l’incroyable film d’action français « Balle perdue ».

Fast and furious à la sauce française

Au cas où vous ne le saviez pas encore, Balle perdue est sorti sur Netflix depuis vendredi. Un véritable film d’action « made in France » ou le héros est incarné à l’écran par Alban Lenoir. C’est l’histoire de Lino, un génie de la mécanique qui va essayer de prouver son innocence après avoir été accusé à tort du meurtre d’un flic. Pour cela, il doit absolument retrouver la balle du crime, coincée dans une voiture disparue. Au programme : affrontements à mains nues, courses-poursuites et flics corrompus. Stéfi Celma interprète Julia dans le film. Elle est présentée comme étant une femme « déterminée, loyale qui a soif de justice ». L’actrice a avoué à melty que bien que ces traits correspondent aux siens dans la vraie vie, le personnage de Julia possède tout de même un caractère à l’opposé du sien. « Julia est plutôt froide et réservée. Tout au long du film, elle va passer par tout un tas d’émotions et c’est sa détermination qui va l’aider à aller au bout et à trouver la vérité », a indiqué Stéfi Celma à melty. Au final, c’est cette recherche de la vérité, qui fut l’ingrédient principal ayant permis au public de s’accrocher à ce film jusqu’au bout. Tout le monde voulait que Lino obtienne justice.

Vivre dangereusement

Des souvenirs du tournage, Stéfi Celma en a gardé de très bons. A melty, elle a indiqué qu’elle a surtout aimé les entraînements, le pilotage sur circuit et surtout « la conduite à 130km/h dans les virages. « Je n’avais jamais fait cela. C’est l’un des meilleurs souvenirs que j’ai eus », a-t-elle lâché. L’actrice a également dévoilé qu’elle conduisait réellement dans le film. Pareil pour le combat avec Lino. Elle a avoué être une vraie sportive ! D’ailleurs, la scène dans la cascade où on découvre une Renault 21 est parmi ses scènes préférées. Ceux qui adorent les films d’action bourrés de sensations fortes aimeront ce film. Ce ne sont pas les scènes intenses et dangereuses qui manquent tout au long du film. Y aura-t-il une suite ? On l’espère en tout cas !