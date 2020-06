Allocation des droits médias de la Bundesliga 2021 à 2025: DAZN acquiert des droits live exclusifs

L’annonce des droits pour les droits médias de la Bundesliga est terminée. À partir de la saison 2021/22, DAZN a obtenu les droits exclusifs de tous les matchs de Bundesliga vendredi et dimanche. Sky diffuse samedi comme d’habitude.

Maintenant, la décision est prise! La Bundesliga se déroulera en direct et exclusivement sur DAZN à partir de la saison 2021/22, vendredi et dimanche! Le LDF l’a annoncé lors d’une conférence de presse lundi à Francfort. Le service de streaming étend ainsi son engagement précédent avec principalement des matchs du vendredi et présentera à l’avenir 106 matchs par saison de la Bundesliga.

Les autres matchs de Bundesliga samedi continueront cependant de diffuser la chaîne de télévision payante Ciel. Ce qui est nouveau c’est que ProSiebenSat.1 a acheté un forfait TV gratuit avec un total de neuf matchs par saison. Cela comprend le match d’ouverture de la saison et la relégation. L’émission de sport et le studio de sport actuel restent accessibles aux téléspectateurs gratuits.

« La Bundesliga sera présentée exclusivement sur DAZN deux à trois jours par semaine. Nous sommes fiers de pouvoir offrir à tous les fans trois fois plus de football de Bundesliga qu’auparavant à partir de 2021. C’est une étape importante pour DAZN sur la voie de Pour devenir le numéro 1 du fournisseur de sports en direct « , a déclaré Thomas de Buhr, vice-président exécutif DAZN DACH.

Le directeur général du LDF, Christian Seifert, a déclaré: « Le résultat est décent, et je veux dire exactement cela. Nous avons réalisé une croissance de 83% il y a quatre ans, ce qui était un énorme bond en arrière à l’époque et le plus grand de tous les championnats européens. accepter une petite réinitialisation. «

Bundesliga: attribution des droits médias en direct pour lecture

16 h 13: Ceci termine le PK. Nous résumons: DAZN montre de la saison 2021/22 tous les matchs de la Bundesliga vendredi et dimanche, Sky tout le reste.

16 h 12: Seifert parle de l’effet symbolique des stades pleins. Cependant, il ne pouvait pas prévoir quand cela serait à nouveau possible, mais il voudrait aider à ramener l’Allemagne à la normalité.

16 h 09: Demandez s’il était prévu de reporter le prix. Seifert: « Non! » Ce n’était pas un problème car la situation était de toute façon trop incertaine, que ce soit à la fin de l’été ou en hiver.

16h04: Seifert explique qu’il y aura une réunion mercredi sur la façon de procéder après l’octroi des droits. Ensuite, il s’agit également de savoir comment la procédure de distribution d’argent fonctionnera. Seifert attend une discussion qui sera aussi difficile que la répartition des droits elle-même.

15 h 55: Point important: les 1,1 milliard d’euros ne doivent pas être compris comme une somme fixe par an, mais ne sont que la valeur moyenne. Au cours de la première année, cependant, des revenus d’un peu plus d’un milliard sont attendus.

15 h 53: La nouvelle saison devrait « idéalement commencer par les téléspectateurs », explique Seifert.

15:51: L’objectif pour la saison à venir est de « commencer et terminer la saison ». Le thème Corona, bien sûr, reste omniprésent, même au-delà de la saison en cours. Un facteur important est surtout de savoir dans quelle mesure les téléspectateurs peuvent être admis de nouveau petit à petit. Le premier point de contact: le ministère de la Santé.

15 h 48: Seifert souligne qu’il n’y aura aucun commentaire sur les droits qui coûtent combien d’argent. Et aussi si un paquet aurait clairement surenchéri sur quelqu’un reste ouvert.

15 h 46: Aucune décision n’a encore été prise concernant la répartition des fonds, mais Seifert souligne que cette décision sera prise en temps opportun, car les clubs auraient besoin d’une certitude de planification pour la saison suivante en termes de licence.

15 h 45: Thomas de Buhr, vice-président exécutif DAZN DACH« La Bundesliga sera diffusée exclusivement sur DAZN deux à trois jours par semaine. Cela nous rend fiers de pouvoir offrir à tous les fans trois fois plus de football de Bundesliga qu’en 2021. C’est une étape importante pour DAZN à Façon de devenir le premier fournisseur de sports en direct. «

15 h 43: En ce qui concerne l’acquisition de droits de DAZN, il convient également de dire que ce package en direct est le plus grand package de droits de football jamais attribué à un service de streaming en Europe. C’est un grand honneur et une grande confiance que DAZN soit placé ici. Les fans de football peuvent espérer encore plus de Bundesliga en direct avec nos collègues!

15 h 40: La raison de Seifert pour la légère baisse des revenus totaux par rapport à la période de droits actuelle (environ 200 millions d’euros au total) est principalement la nouvelle situation dans le football professionnel en raison de la crise de Corona. Mais le positif c’est aussi: « Planifier la sécurité jusqu’en 2025 ».

15h36: Remarquable: les droits de radio Internet vont maintenant à ARD pour la première fois, Amazon a actuellement encore ces droits.

15 h 35: Selon Seifert, le produit total des droits s’élève à 1,1 milliard d’euros par an.

15 h 33: Les temps forts des matchs de vendredi et dimanche sont comme d’habitude sur ARD. De plus, des extraits de faits saillants seront diffusés après le coup de sifflet final d’Axel Springer – dans la zone de paiement. Il y a également des temps forts gratuits sur le réseau à partir de lundi matin (minuit) chez trois fournisseurs: ARD, ZDF, Sport1.

15h32: L’émission sportive sur l’ARD et le studio sportif actuel sur la ZDF resteront.

15 h 31: La 2e ligue se déroule entièrement sur Sky, et il y a aussi le match de 20 h 30 en direct sur DAZN.

15 h 31: Surprise: ProSiebenSat.1 reçoit le package E avec les jeux télévisés en direct gratuits.

15 h 30: Le package D va à DAZN! Cela signifie que les 106 matchs du vendredi et du dimanche seront en direct et exclusifs à partir de 2021/22 sur le service de streaming! Et cela en Allemagne, en Autriche et en Suisse!

15h28: Forfait A (voir ci-dessous): Sky, Forfait B: Sky, Forfait C: Sky, Forfait D: DAZN.

15 h 27: Au total, 18 packages ont été attribués. Le résultat est « décent », explique Seifert.

15 h 26: Seifert souligne à nouveau que la récompense aurait dû se terminer le 11 mai, mais Corona a gêné.

15 h 25: Il commence! Seifert parle.

15 h 13: Nous gazouillons quelques oiseaux de Hesse pour qu’ils commencent enfin bientôt. Nous sommes très excités et avons très hâte!

14 h 43: Comme vous pouvez le voir, vous ne voyez encore rien. L’assemblée générale est toujours en cours et cette année, aucune fumée blanche virtuelle ne s’est élevée au-dessus du siège de Francfort du LDF. Nous attendons donc les choses et attendons Christian Seifert.

Avant le départ: Jusqu’à présent, il est clair qu’il existe quatre packages en direct différents sur lesquels les sociétés de médias pourraient soumissionner. Cela s’est produit la semaine précédente. Nous connaissons les résultats aujourd’hui. Cependant, le spectateur aura presque certainement besoin d’au moins deux abonnements pour regarder tous les matchs de Bundesliga. C’est ce que propose le bureau du cartel.

Avant le départ: Où voit-on la Bundesliga de la saison 2021/22? Nous le préciserons aujourd’hui lors de la conférence de presse à Francfort. Cependant, il n’est pas encore clair quand cela commencera. Premièrement, il y a une assemblée générale des 36 clubs professionnels de la première et de la deuxième ligue, au cours de laquelle les résultats de l’annonce des droits doivent être approuvés. Cela commence à 13h30. Ensuite, le patron de DFL, Christian Seifert, fera son rapport et nous serons là pour vous!

Bundesliga: un aperçu des ensembles de droits

Paquets de droits de la Bundesliga 2021-2025

Ensemble de droits UNE B C. ré E portée Sam: 15h30 conférence Mar / Mer: 20h30 conférence Sam: 15h30 matchs individuels Mar / Mer: 18h30 single, 20h30 single Relégation: BL vs. 2.BL Samedi: 18h30 Supercup Dim: 15h30, 17h30, 19h30 Ven: 20h30 Télévision gratuite en direct BL: 1ère, 17ème, 18ème journée 2ème BL: 1ère journée Relégation BL vs. 2.BL 2.BL vs 3. Liga Détenteur des droits Ciel Ciel Ciel DAZN ProSiebenSat.1 Jeux 166 170 33 106 9 Conférences 35 – – – –

Paquets de droits pour la 2e division 2021-2025

Ensemble de droits F g portée Fr. Sam 13 h 30 Donc. Relégation 2.BL contre 3e ligue Sam: 20h30 (TV gratuite ou payante) Détenteur des droits Ciel Sky / Sport 1 Jeux 275 33 Conférences 98 –

Dans la saison actuelle et la saison 2020/21, les contrats précédents s’appliquent toujours. Sky diffusera tous les matchs le samedi et les matchs de Bundesliga à 15h30 et 18h00 le dimanche, tandis qu’au moins jusqu’à la fin de la saison en cours DAZN et Prime Video, les matchs du vendredi ont montré les matchs du dimanche et du lundi et la relégation sera diffusée.

Cependant, la manière dont cela se poursuivra avec le paquet de droits correspondant pour la saison 2020/21 est toujours ouverte après la sortie du titulaire des droits actuel Eurosport.