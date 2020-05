BACK TO THE FUTURE II Writer s’adresse à la version Netflix éditée du film

Crédit: Universal Pictures



Retour vers le futur II L’écrivain Bob Gale a répondu aux fans qui ont remarqué la version en streaming récente de Netflix du contenu du film, qui comprenait un petit montage qui a supprimé la couverture d’un magazine pour adultes d’une scène du film.

La scène, dans laquelle Marty McFly cache un magazine pour adultes dans le futur almanach au centre de l’histoire du film, montrait à l’origine la couverture légèrement racée d’un magazine intitulé Oh la la, qui, dans la version éditée, a été édité hors du plan.

Bien que cette version ait depuis été remplacée par la version théâtrale originale, montrant la couverture, Gale a abordé le changement, affirmant que la responsabilité de la modification incombe à Universal, le studio qui a produit le film et l’a fourni à Netflix.

« La faute en revient à Universal qui a en quelque sorte fourni à Netflix une version éditée du film », a déclaré Gale. The Hollywood Reporter. « J’ai appris cela il y a une dizaine de jours d’un fan aux yeux d’aigle et j’ai fait rectifier l’erreur par le studio. La version en cours d’exécution est la version originale non censurée, non éditée. »

« Apparemment, c’était une version étrangère que ni le réalisateur Robert Zemeckis ni moi ne savions même exister, pour un pays qui avait un problème avec le Oh la la couverture de magazine « , a poursuivi Gale. » J’ai demandé au studio de détruire cette version. Pour info, Netflix n’édite pas de films – ils n’exécutent que les versions qui leur sont fournies. Ils sont donc irréprochables. Vous pouvez diriger votre colère chez Universal, mais je pense qu’ils seront beaucoup plus prudents à l’avenir – et avec « l’avenir ». «