Des gens détruisent des copies de Justice League parce que Snyder Cut existe

Ligue de justice Les « fans » détruisent leurs copies du film de 2017 maintenant qu’ils savent que le Snyder Cut arrive. Un nombre surprenant de fans visitent les sites de médias sociaux et montrent des copies détruites et brûlantes de ce qu’ils appellent Ligue JOSStice. Tout cela après que la Snyder Cut of Justice League arrive en fait sur le nouveau service de streaming HBO Max en 2021. On ne sait pas encore si ce sera un film extra-long ou s’il sera épisodique. série, tout ce que nous savons, c’est que cela arrive, et WB donne Zack Snyder environ 20-30 millions de dollars pour le terminer. Vous pouvez voir les fans détruire leurs copies du film existant ci-dessous.

Il ne s’est pas cassé aussi facilement que je le pensais. #ZackSnydersJusticeLeague pic.twitter.com/ZJlQnyBWav – -Isaac- (@burbank_isaac) 20 mai 2020

Justice League n’était pas si mal

C’est vraiment stupide que certains fans fassent ça. Bien que je n’aie pas vraiment apprécié ce film plus que la plupart, ce n’était pas le pire film jamais fait ou quoi que ce soit. Il y avait encore quelques points lumineux ici et là. Faire un spectacle de détruire Ligue de justice les copies, cependant, semblent un peu idiotes. En tant que fan de sport également, je sais très bien que les fans le feront lorsque les joueurs changent d’équipe et ainsi de suite, et c’est aussi idiot alors. Les gens ont le droit de trouver des choses terribles s’ils le souhaitent, bien sûr, mais gardons cela dans les limites du raisonnable.

Ce que je trouve drôle dans tout cela, c’est que personne ne semble penser que ce Snyder Cut sera mauvais. Tout le monde semble déjà convaincu que peu importe ce qui sort, cette version du film avec les mêmes acteurs et presque le double de la durée ne pourrait pas être égale ou pire que la Ligue de justice film que nous avons. Et si c’est le cas? Est-ce que tous ces gens feront la même chose, seulement parce que c’est sur un service de streaming vont-ils juste casser leur téléviseur? Mettre le feu à leur Playstation? Je parie que non. J’ai de grands espoirs pour cela, mais dans des limites raisonnables. N’oubliez pas: trop de tout peut être mauvais.

Le post People Destroying Copies Of Justice League Parce que Snyder Cut Exists est apparu en premier sur Bleeding Cool News And Rumors.







Partager : Twitter

Facebook