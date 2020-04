Bachelor Party 2 imagine un monde sans Hanks – / Film

Publié le jeudi 23 avril 2020 par Rob Hunter

(Bienvenue à DTV Descent, une série qui explore le monde étrange et sauvage des séquences directes en vidéo de films sortis en salles. Cette semaine, nous examinons la suite d’un «classique» de Tom Hanks pour voir si son absence est pour le meilleur ou pour le pire.)

Bien que je m’attende à ce que cet article soit lu et étudié pendant des décennies à venir dans les universités et les salles de conseil des chaînes Cinemax, il a un caractère poignant très opportun dès sa rédaction. Le père de l’Amérique, Tom Hanks, est récemment tombé malade avec un virus qui a balayé le monde au début de 2020, et alors que lui et sa charmante épouse Rita Wilson s’en sont sortis, il y avait une peur palpable dans l’air qui a forcé les gens à imaginer un monde où sauver M. Hanks ne serait plus une possibilité.

C’est un scénario cauchemardesque, mais ce n’est pas nouveau. En fait, il y a à peine douze ans, les gens de 20th Century Fox Home Entertainment ont fait la même chose – ils ont imaginé un monde sans Tom Hanks, et le résultat a été la suite de son deuxième succès au box-office, 1984 Bachelor Party. Est-ce le désastre que la plupart des gens auraient prophétisé s’ils avaient eu connaissance de son existence? Ou est-ce que cette fête est peut-être un peu plus divertissante que son prédécesseur mieux connu? Découvrons ensemble alors que nous descendons dans les profondeurs pour voir Bachelor Party 2: La dernière tentation.

Le début – Bachelor Party (1984)

Rick Gassko (Hanks) est un homme chanceux. Non seulement il a un bon travail en conduisant un autobus scolaire pour une école catholique, mais il s’est également engagé à épouser la charmante Debbie Thompson. Sa famille n’est pas aussi intéressée par l’idée, car ils sont riches, élégants et arrogants, et il n’a rien de tout cela en commun, mais à part Rick, il a de plus gros problèmes, car ses meilleurs amis ont planifié un enterrement de vie de garçon épique pour l’envoyer dans la vie conjugale. Malheureusement pour lui, ils ne sont pas exactement des symbologues de Harvard – ou même modérément intelligents – ce qui signifie que ce qui aurait dû être une simple fête se transforme en une fête impliquant des prostituées, un proxénète en colère, un directeur d’hôtel encore plus en colère, un âne mort, suffisamment de manigances pour deux Comédies T&A, et beaucoup de panique gay. Oh, et puis il y a aussi l’ex de Debbie qui chasse Rick avec une arbalète…

L’intrigue DTV – Bachelor Party 2: La dernière tentation (2008)

Ron est un homme chanceux. Non seulement il a probablement un travail, mais il est également engagé pour épouser la charmante Melinda. Sa famille n’apprécie pas autant cette idée qu’elle est riche, chic et arrogante, et il n’est rien de tout cela. Cependant, Ron a de plus gros problèmes, car son futur beau-frère a prévu un enterrement de vie de garçon épique avec une arrière-pensée. Todd prévoit en fait d’installer Ron en le mettant au lit avec une autre femme dans l’espoir qu’il annule le mariage, que ce soit par choix ou en raison d’un chantage. Cue les strip-teaseuses, les ébats du bain à remous, les accros au sexe, une bombasse nazie secrète – surnommée Hotzi – et beaucoup de panique gay.

Changement de talent

Les salles de cinéma originales de 1984, quatre mois seulement après la Éclaboussure a fait de Hanks un nom familier, mais la cote R du film l’a vu viser un public plus âgé (ou plus sournois). La puissance de Hanks en a quand même fait un coup sûr, rapportant près de 40 millions de dollars sur un budget de 5 millions de dollars. Le casting de soutien est des talents de niveau inférieur, mais il y a beaucoup de visages familiers parmi eux, notamment Tawny Kitaen, Adrian Zmed, Wendie Jo Sperber, et plus encore. Les cinéastes eux-mêmes surfaient également sur la vague d’un succès comique du début de l’année en tant que co-auteurs Neal Israel et Pat Proft’s. Académie de police avait déjà pris le box-office par la tempête, gagnant plus de 80 millions de dollars et démarrant une franchise d’une décennie. La paire continuerait à écrire / co-écrire des tubes de comédie mémorables comme Real Genius (1985), The Naked Gun (1988), Regardez qui parle aussi (1990), et Film effrayant 3 (2003).

Pour la suite, le studio a rejeté les talents connus et est allé avec un écrivain et un réalisateur faisant leurs débuts. Pour le réalisateur James Ryan, c’était aussi son dernier long métrage, mais l’écrivain Jay Longino continuerait à écrire Skiptrace (2016) et Oncle Drew (2018) afin de mettre en valeur sa variété. (La page Wiki du film mentionne qu’il faisait partie de Project Greenlight, mais je ne trouve aucune confirmation supplémentaire à ce sujet.) Le casting est un peu plus reconnaissable, mais aucun n’a réussi à transformer le film en quelque chose de plus grand, et cela inclut le remplaçant du film Hanks, Josh Cooke. Il est un acteur fiable et a travaillé régulièrement depuis ce rôle de premier plan dans des rôles beaucoup plus soutenus, et il est rejoint ici par Sara Foster, Harland Williams et Emmanuelle Vaugier.

Comment la suite respecte l’original

Comme c’est souvent le cas avec les suites DTV, il n’y a pas de lien réel entre ce film et l’original des années 80. À quel point aurait-il été difficile de jeter un os de camée aux fans? Adrian Zmed était-il occupé? Nick le Dick était-il un personnage trop sacré pour être revisité? À part cela, les cinéastes ont clairement ressenti que la meilleure chose à faire était de simplement refaire le premier film à la place avec encore plus de nudité. Il maintient les normes T&A, et bien que je n’aie pas réellement compté les seins individuels, je suis presque sûr qu’il y en a beaucoup plus cette fois-ci. Bien sûr, certaines des spécificités sont différentes, mais la majeure partie du film joue à peu près la même chose que notre héros trébuche et fouille son chemin à travers des scénarios sexy sur son chemin pour confirmer son amour pour sa dame spéciale. Les gags sont tout aussi sophomoriques et basiques car il n’y a même pas la moindre tentative de mettre à jour la politique sexuelle de quelque façon que ce soit. Mais bon, au moins les femmes ne sont pas terrorisées par un groupe d’hommes d’affaires japonais excités cette fois-ci.

Comment la suite chie sur l’original

L’original Bachelor Party n’est pas un bon film – c’est vrai, je le promets – donc cela fait une barre très basse à effacer pour la suite. Sérieusement, revenez en arrière et regardez le film (mais pas vraiment) et vous verrez des blagues qui ne débarquent pas, des « bons » personnages de gars démontrant un comportement terrible envers les femmes, une « humour » décontractée entièrement basée sur la race des non -des blancs, et un enfer d’une réaction de panique gay icky. Un couple bat la terre ici et là, à savoir le peu entre la mère de Debbie et Nick the Dick mentionné précédemment, mais ce n’est pas bon. Deux choses le rendent passable, cependant, et la suite ne peut pas non plus le gérer.

La première est la période où les comédies des années 80 regorgent de pitreries inappropriées qui, bien que pas nécessairement drôles, étaient au moins la norme. Un film réalisé en 2008 ne peut pas reposer sur cette excuse, ce qui signifie que sa propre mauvaise écriture, ses stéréotypes offensants, ses gags boiteux et ses mecs terrifiés à l’idée d’être perçus comme des homosexuels sont simplement l’œuvre de la paresse. La deuxième frappe implique le manque de talent même modérément proche de Hanks. Tandis que Bachelor Party n’est pas un point culminant dans la carrière de Hanks, il est toujours incapable de couper ou d’étouffer le génie comique de l’homme. De ses mouvements corporels à ses expressions faciales en passant par sa prestation en ligne, Hanks connaît son chemin autour d’un gag et améliore tous ceux qu’il touche. La suite n’a pas une telle arme secrète, et Cooke, encore une fois un acteur compétent, manque de côtelettes comiques. Il laisse le film avec un centre terne entouré de comportements douteux et de blagues DOA.

Conclusion

Ces colonnes se déroulent généralement de la manière habituelle – un bon à un excellent original reçoit au mieux une suite DTV médiocre, mais cette entrée est presque dans une ligue à part parce que cet original? C’est presque aussi bon que Hanks de la suite. Sérieusement, regardez à nouveau le film (mais pas vraiment) et vous verrez. Cette suite DTV est encore un pas en avant, mais elle n’est pas aussi grande que celle à laquelle nous sommes habitués. Et oui, 20th Century Fox a ma permission d’utiliser cette citation à tirer à des fins de marketing futures.

Creusez plus profondément avec plus de DTV Descent!

Articles sympas du Web: