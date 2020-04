L’équipe d’animation de Rick et Morty emmène les fans dans les coulisses de la saison 4

Dan Harmon et Justin Roilandc’est Rick et Morty est sur le point de revenir à Adult Swim avec la deuxième moitié de la saison 4 de cinq épisodes le dimanche 3 mai, avec leur tournée mondiale interdimensionnelle en route vers l’E4 le jeudi 7 mai, pour ses débuts au Royaume-Uni (jumelé avec Kaley Cuocoest animé Harley Quinn). Cela signifie qu’en moins de deux semaines, nous pourrions peut-être commencer à répondre à certaines de nos questions dans la bande-annonce, mais nous y reviendrons dans une minute. Tout d’abord, les bons membres d’Adult Swim sont là pour prouver que vous ne vous êtes pas trompé: la qualité de l’animation cette saison a traversé le toit, la seconde moitié étant encore plus impressionnante. Dans les coulisses suivantes, les téléspectateurs ont la possibilité de découvrir les techniques d’animation de pointe utilisées cette saison. De segments spéciaux dessinés à la main et d’une épopée Jeu des trônes-une scène de combat de style avec des centaines de personnages sur des modèles 3D spéciaux et plus, l’équipe explique pourquoi cette saison a établi une nouvelle barre pour la qualité d’animation de la série.

En regardant la bande-annonce officielle, Snowball revient et Rick et Morty pourraient l’aider à repousser une invasion féline. Y a-t-il un rejeton de la Fédération Galactique toujours actif (pensez récent Guerres des étoiles trilogie), et soutenir les chats dans le conflit? Le combat à l’épée laser entre Beth et Tammy semble se pencher de cette façon, mais vous ne pouvez pas faire confiance aux modifications de la bande-annonce et nous ne sommes pas complètement sûrs si les arrière-plans correspondent. Tammy faisant connaître sa présence, cela signifie-t-il qu’une observation de Phoenixperson n’est pas trop loin? Est-ce que tout cela rapprochera notre paire de Evil Morty?

Après que la bande-annonce a été exposée au monde, Harmon, Roiland et Adult Swim ont suivi avec une vidéo d’annonce de titres d’épisode qui donne un joli « clin d’oeil » à The Terminator avant de révéler les noms d’épisode chargés suivants (avec logline inclus). En commençant par l’épisode de retour « Never Ricking Morty », nous avons « Promortyus » (Dégage mon visage, bouillon), « The Vat of Acid Episode » (Celui avec la cuve d’acide, bouillon), « Childrick of Mort » (Miracle de la vie, le bouillon. Toute la famille dans celui-ci, mec.), et « Star Mort Rickturn of the Jerri » (La parentalité est folle, mec. Les trucs disparaissent directement dans celui-ci).

