Mahindra Bolero contre Scorpio Tug Of War Challenge

Voici un défi de tir à la corde entre le très fiable Mahindra Bolero et le Mahindra Scorpio. Voyons qui gagne!

Bien que Mahindra Bolero soit un VUS ancien et moins puissant, il a de nombreux fans à travers le pays. En raison de son attrait brut et du style Boxy-SUV, il est toujours aimé par de nombreux amateurs de tout-terrain. Habituellement, ils le modifient avec de nouveaux alliages, couleurs et intérieurs.

D’un autre côté, Scorpio est également l’un de ces SUV qui est toujours aimé par beaucoup. Le SUV grand garçon est en Inde depuis plus de 18 ans, depuis son premier lancement en 2002. Le Bolero est une machine beaucoup plus abordable qui a fait ses débuts en 2000.

Voici un défi de tir à la corde entre le Scorpion et le Boléro. Dans les défis de tir à la corde, les cordes sont fixées au cadre juste en dessous de la lèvre de la botte. Ensuite, les deux voitures doivent accélérer et celle qui entraîne l’autre voiture est clairement gagnante. Une autre méthode utilisée consiste à accélérer l’un tandis que l’autre applique le frein. Celui qui parvient à tirer est le gagnant.

Dans les premières secondes, vous pouvez repérer le vainqueur clair ici. Alors que le Scorpion assiste à un patinage des roues lourd et s’efforce vraiment de gagner, Bolero est à l’aise. Puis soudainement Bolero commence son jeu, le Scorpion est clairement traîné.

Bolero aurait peut-être pu gagner en raison de ses pneus tout-terrain à double usage. Cela aurait pu aider le SUV à gagner en contrôle de traction. Sans aucun doute, Scorpion aurait été le vainqueur clair si le défi avait été fait sur des routes normales.

Mahindra Bolero obtient un nouveau moteur turbo-diesel à trois cylindres de 1,5 litre m75 qui produit 76 ch et 210 Nm de couple maximal. Le moteur est accouplé à une boîte de vitesses à 5 vitesses en standard. En comparaison, Scorpio obtient un moteur beaucoup plus puissant.

Le grand garçon utilise une unité turbo-diesel à quatre cylindres de 2,2 litres, qui produit 140 ch et 320 Nm de couple maximal. Les options de transmission incluent un MT à 5 vitesses et un MT à 6 vitesses. Plus tôt, il était livré avec un moteur diesel de 2,5 litres et 4 roues motrices, qui ont maintenant été fermés en raison des normes d’émission.