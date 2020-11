Axe Luke Keary pour le deuxième match dit Andrew Johns

L’immortel de la Ligue Andrew Johns a appelé la Nouvelle-Galles du Sud à supprimer le cinq huitième de Luke Keary pour le deuxième match contre l’État d’origine de mercredi prochain.

Les Blues risquent de devoir revenir 1-0 pour remporter une troisième série consécutive, le Queensland remportant le match d’ouverture à Adélaïde 18-14.

La Nouvelle-Galles du Sud avait une avance de 10-0 à la mi-temps, une marge qui a probablement flatté le Queensland, et l’attaque des Blues n’a tout simplement pas réussi à tirer après la pause.

Cela a incité Johns à demander des changements avant le match retour à Sydney la semaine prochaine.

« D’après ce que j’ai vu ce soir dans les 15-20 dernières minutes, je pense que Cody Walker doit commencer, je pense qu’il doit arriver à cinq huitièmes », a déclaré Johns lors de l’émission d’après-match de Nine.

« Il apporte beaucoup de créativité. Je pensais que ce côté du terrain, le côté gauche défensivement, avait l’air très vulnérable à l’occasion.

Andrew Johns a demandé que Luke Keary soit expulsé du côté de la Nouvelle-Galles du Sud pour le deuxième match. (Getty)

« Cody aime jouer. Il aime mettre la main sur le ballon et créer. Je pensais qu’il y avait des moments dans cette seconde période où ils avaient joué rapidement les balles, et les moitiés ne se sont pas levées. »

Johns, un vétéran de 23 matches d’Origine, a déclaré que l’incapacité des Blues à se forger une grosse avance en première période était revenue les hanter.

« Je ne peux pas croire que le Queensland a gagné, » soupira-t-il.

«En arrivant ce soir, je pensais que c’était la plus grande morale, la Nouvelle-Galles du Sud.

«Et puis cette première mi-temps, ils ont juste eu toute la course. C’était comme s’ils jouaient avec le Queensland à l’occasion. Locky (Darren Lockyer) a dit qu’ils pensaient qu’ils auraient dû être vingt (points) plus, je pensais qu’ils auraient dû être en place plus de 20 points, avec la position sur le terrain et la balle qu’ils avaient. «

Johns a expliqué que l’attaque des Blues n’était tout simplement pas assez bonne.

«À ce niveau, vous n’obtenez que quelques opportunités par moitié», a-t-il déclaré.

« Une fois que vous avez obtenu ces jeux rapides, vous devez frapper.

« Je pensais qu’ils s’étaient embourbés, qu’ils étaient trop négatifs. Une fois que Cody est arrivé, il avait l’air dangereux. »

Andrew Johns (AAP)

Johns a également admis qu’il était inquiet pour le capitaine Boyd Cordner, qui a subi un autre coup à la tête pendant le match, bien qu’il ait pu retourner sur le terrain après avoir passé son HIA.

Johns a déclaré que « tout le monde retenait son souffle » lorsque Cordner est descendu à mi-chemin de la première mi-temps, après un contact accidentel avec la hanche de Felise Kaufusi du Queensland.

Cordner a raté six semaines plus tôt cette saison après avoir été victime d’une commotion cérébrale alors qu’il jouait pour les Roosters, cependant, il était de retour après seulement 15 minutes sur la touche à Adélaïde.

Ces 15 minutes se sont avérées coûteuses pour la Nouvelle-Galles du Sud, le rameur arrière de remplacement Cameron Murray se blessant aux ischio-jambiers lors de sa toute première frappe. Son avenir de jeu immédiat n’est pas clair, mais il doit être dans le doute pour mercredi prochain.

« Ce sera un sacré match la semaine prochaine », a déclaré Johns.

« (Ryan) Papenhuyzen arrive sur le banc, si Cody commence, je pense que Papenhuyzen vient sur le banc, et y ajoute plus de frappe.

« Je pensais juste qu’il n’y avait pas assez de créativité dans cette seconde mi-temps, et à mi-temps, parfois tu dois sauver tes attaquants. Quand ils se débattent, tu dois avoir quelques trucs, écarter le ballon. «