Hertha BSC: le paiement des investisseurs a été reporté

Hertha BSC a confirmé qu’un paiement de 100 millions d’euros de l’investisseur Tennor n’avait pas été reçu au 30 octobre, comme convenu initialement. En échange, la société holding aurait racheté 66,6% des parts de Hertha BSC & Co. KGaA à Lars Windhorst.

« Hertha BSC et Tennor Holding BV se sont mis d’accord sur un nouveau plan de paiement concernant le paiement initialement convenu pour octobre d’un montant de 100 millions d’euros », a déclaré Hertha en réponse à une demande de SID. Cependant, il est garanti que « la totalité du montant ira à Hertha BSC GmbH & Co. KGaA au cours de l’exercice en cours », a expliqué le club, confirmant ainsi partiellement un rapport de Sport Bild.

Au cours de l’été, on a appris que Windhorst injectait 150 millions d’euros supplémentaires dans le club de la capitale via sa société Tennor Holding, après avoir investi auparavant 224 millions d’euros. Les premiers 50 millions d’euros étaient dus immédiatement, les 100 millions d’euros restants devraient être versés d’ici la fin du mois d’octobre – il n’en est plus rien.

Aucune des parties n’a voulu confirmer si des idées différentes sur l’utilisation de l’argent étaient à l’origine du retard de paiement. Le fait est que Hertha n’investit pas dans l’équipe à grande échelle, mais veut rembourser ses dettes. Une perte de revenus due à Corona de près de 60 millions d’euros devrait également être compensée.

Mais Tennor a aussi en tête le succès sportif. L’ancien gardien de but national Jens Lehmann, qui a été nommé au conseil de surveillance de Hertha par Windhorst, avait récemment déclaré: « L’objectif est clair pour tout le monde au Hertha BSC. Et cela signifie une qualification pour la compétition européenne. » Avec seulement quatre points sur les six premiers matchs, l’équipe de l’entraîneur Bruno Labbadia à la 14e place de la Bundesliga est actuellement loin de cet objectif.