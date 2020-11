Sofia Vergara subit une mammographie

Sofia Vergara a partagé une photo d’elle en train de passer une mammographie pour inciter les femmes à ne pas «oublier» d’avoir la leur.

Sofia Vergara a exhorté ses fans à ne pas «oublier» la mammographie.

L’actrice de « Modern Family » a partagé une photo d’elle-même en train de subir son test de dépistage du cancer du sein – que les femmes de plus de 45 ans subissent généralement pour rechercher les premiers signes de cancer – dans le but de sensibiliser et d’encourager les autres à faire de même.

À côté de sa photo, qui a été publiée mardi (03.11.20) – le même jour que l’élection présidentielle américaine – elle a écrit: «Et juste pour rendre la journée plus stressante, je suis allée faire ma mammographie #allgood (thumbs up emoji) #dontforgetyours (coeur emoji) (sic) »

La star de 48 ans – qui est mariée à l’acteur Joe Manganiello et a son fils Manolo, 28 ans, issu d’une précédente relation – a déjà parlé des mesures qu’elle prend pour éviter le cancer de la peau, en s’assurant qu’elle est toujours bien protégée au soleil.

Elle a précédemment déclaré: «Dans la vingtaine, j’ai commencé à utiliser un écran solaire sur mon visage. J’aurais aimé l’avoir mis sur ma poitrine aussi …

«J’ai une petite maison aux Bahamas et j’ai une folle collection de chapeaux pour que tout le monde puisse en avoir un. Il doit y avoir 25 chapeaux dans le seau, et je choisis toujours le même: une visière. Une vieille visière. »

Sofia a également admis que «prévenir» les signes physiques du vieillissement a toujours été plus important pour elle que «résoudre» les problèmes plus tard.

Elle a dit: «Je crois, plus que réparer quoi que ce soit, à prévenir. Une fois que vous avez la ride, une fois que vous avez le cou affaissé, c’est tout. Il n’y a pas de crème qui va vous réparer. Alors, prévention, prévention, prévention! «