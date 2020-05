AWA signe un accord exclusif de marché direct et de librairie avec DIAMOND

Crédit: Artistes écrivains et artisans



Communiqué de presse

Diamond Comic Distributors, le plus grand distributeur mondial de bandes dessinées, de romans graphiques et de produits de la culture pop de langue anglaise, est heureux d’annoncer qu’il a signé un accord de distribution avec des artistes, des écrivains et des artisans pour distribuer exclusivement leurs produits aux marchés spécialisés de la bande dessinée. à l’échelle mondiale. Diamond a également obtenu le droit de distribuer exclusivement les nouveautés des artistes, écrivains et artisans sur le marché du livre nord-américain sous la bannière de Diamond Book Distributors.

Artists, Writers & Artisans, également connu sous le nom de AWA Studios, est un éditeur indépendant qui crée de nouveaux personnages, histoires et mondes pour un public du 21e siècle. L’entreprise aborde l’industrie de la bande dessinée avec un nouveau modèle commercial, qui se concentre sur les créateurs et leur donne la propriété de leur travail, de l’entreprise, voire des deux. Fondé par les anciens de Marvel Axel Alonso et Bill Jemas, ainsi que l’ancien PDG d’AOL et de Digital Media chez News Corp, Jon Miller, AWA Studios vise à redonner du pouvoir aux créateurs avec une approche de mélange des genres et du ciel à la limite la narration.

« Les bandes dessinées ne sont pas un genre de narration, elles sont un médium », a déclaré Axel Alonso, directeur de la création des studios AWA. «Un média qui est seulement aussi limité que le talent et les goûts des créateurs qui en font et les éditeurs qui soutiennent ces créateurs. Aux studios AWA, nous voulons exploiter tout leur potentiel, avec des histoires qui s’étendent et mélangent tous les genres: crime, horreur, guerre, western, science-fiction, journalisme – et oui – super-héros. »

Frank Fochetta, Senior Consultant of Sales & Distribution, a ajouté: « Semblable à la culture commune des créateurs d’AWA Studios, nous avons lancé The AWA Retail Council avec des détaillants de bandes dessinées et de livres englobant une contribution éditoriale et des incitations financières de pointe. Notre approche de contenu de livre est de vendre ce qui fonctionne avec le détaillant direct, soutenir les achats avec des remises et des crédits de pointe. Nous offrons ce que nous pensons être la meilleure et la seule affaire équitable pour les détaillants de bandes dessinées et de livres en vous vendant ce que vous voulez acheter à un prix que vous voulez payer Nous vous offrons également la possibilité de lire l’intégralité de nos histoires avant de prendre la décision d’acheter.

AWA Studios possède une bibliothèque en constante expansion d’histoires autonomes et de séries en cours qui couvrent les genres et les publics, offrant des contes divers pour un large éventail de lecteurs. Les publications de poche à venir incluent The Resistance, Year Zero, Archangel 8, Red Border et Hotell.

«Nous avons hâte de vous montrer des séries plus innovantes de grands talents et de stars de demain qui divertiront, défieront, provoqueront et repousseront les limites du médium», explique Alonso.

La résistance

J.Michael Straczynski – créateur de Babylon5, co-créateur de Sense8, et auteur de pistes bien-aimées sur The Amazing Spider-Man, Thor et Superman: Earth One – revient à la bande dessinée, en faisant équipe avec Mike Deodato Jr. – l’artiste à succès de The Amazing Spider-Man, The Incredible Hulk et Infinity Wars. Ensemble, ils plantent le drapeau d’un nouvel univers de héros et de méchants pour le 21e siècle. Une catastrophe mondiale fait des centaines de millions de morts dans son sillage. Peu de temps après, quelques milliers manifestent soudain des pouvoirs surhumains. Sont-ils annonciateurs de nouveaux dangers à venir… ou dernier espoir de la Terre?

Année zéro

Ben Percy (Wolverine, The Dark Net, Suicide Woods) et Ramon Rosanas (Star Wars: Age of Resistance) s’associent pour présenter un conte épique qui offre un aperçu mondial de l’Apocalypse Zombie. Un tueur à gages japonais, un gamin de rue mexicain, un assistant militaire afghan, un chercheur polaire, un survivant du Midwest américain – cinq survivants d’une horrible épidémie mondiale qui doivent faire appel à leurs compétences uniques et à leurs instincts les plus profonds pour naviguer dans un monde de morts en ruine. Year Zero se débat avec les lourdes questions morales et théologiques posées par la pandémie et étudie sa cause et son éventuel remède.

Archange 8

L’auteur Michael Moreci (Black Star Renegades, Wasted Space) et l’artiste C.P. Smith (Wolverine Noir) présente un monde au-delà de la vue des mortels, où le ciel et l’enfer font la guerre aux âmes de l’humanité. Parmi la légion de Dieu, sept archanges sont écrits dans des textes religieux depuis des millénaires. Mais il y a un huitième archange, connu uniquement par des allusions passagères dans Apocrypha, qui opère sous un code différent. Combattant sans la sanction de Dieu, il affronte l’ennemi à ses propres conditions et montre à quel point le bien peut être mauvais.

Bordure rouge

L’écrivain criminel primé Jason Starr (Tough Luck, Twisted City, The Chill) raconte l’histoire passionnante d’un jeune couple mexicain en fuite, animé par l’artiste Will Conrad (X-Men, Batman Beyond). Le couple échappe de peu au cartel de Juarez en fuyant de l’autre côté de la frontière vers le Texas, pour être ensuite écrasé dans le désert par les voyous les plus brutaux du cartel. Sauvé par un mystérieux local qui les emmène dans la sécurité du ranch de sa famille, le couple se rend vite compte que leurs hôtes ont plus que des squelettes dans leur placard. Pris au piège dans une maison d’horreurs au-delà de leur imagination la plus folle, l’armée d’assassins sur leur piste pourrait être le moindre de leurs problèmes.

Hotell

Une anthologie d’horreur de l’esprit tordu de John Lees (Sink, Mountainhead) et illustrée par Dalibor Talaji? (Deadpool tue l’univers Marvel, Madaya Mom). Vous ne le trouverez sur aucune carte, mais si vous conduisez sur la Route 66 en pleine nuit et que vous êtes vraiment à la recherche d’un abri, d’un sanctuaire ou d’un secret, vous pourriez voir un panneau battu sur le côté de la route . Le Pierrot Courts Hotel – où les tourmentés font leur dernier combat avec les démons qui les hantent… où beaucoup s’enregistrent, mais peu s’en vont.

«Nous sommes ravis de commencer un partenariat avec AWA Studios et prévoyons un grand potentiel de marché pour leurs livres», a déclaré Tim Lenaghan, chef des achats chez Diamond. « Leur effort continu pour fournir des produits de qualité supérieure qui sont à la fois pertinents et pertinents est un atout que nous apprécions, et nous sommes très impatients de travailler avec eux pour promouvoir et vendre leur gamme de livres. »