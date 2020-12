Avis sur Immortals Fenyx Rising – notre tour d’horizon des scores

D’Assassin’s Creed Valhalla à Watch Dogs Legion, nous avons récemment eu quelques jeux Ubisoft pour nous occuper. Le studio n’est pas encore tout à fait terminé, car c’est maintenant au tour des Immortals Fenyx Rising. C’est un jeu en monde ouvert de l’équipe derrière Assassin’s Creed Odyssey. Bien que Odyssey soit plus basé sur l’histoire, celui-ci est la chance d’Ubisoft d’épouser pleinement la mythologie grecque antique.

Nous avons pu mettre la main dessus et nous en sommes repartis avec beaucoup de pensées positives. Dans notre revue Immortals Fenyx Rising, nous avons dit que «si Ubisoft ne trouve pas toujours un équilibre entre l’histoire grecque et l’humour, le monde ouvert d’Immortals Fenyx Rising est un plaisir constant». Les Golden Isles regorgent de sites à voir, de monstres à combattre et d’énigmes à résoudre.

Immortals Fenyx Rising a également pris un bon départ sur Metacritic et Opencritic. Sur le premier, il se situe actuellement à 74/100, alors que le dernier est à 78/100. Beaucoup ont loué le jeu pour être une version rapide mais agréable de la formule du jeu en monde ouvert, qui voit de nombreux titres s’étendre bien. plus de 100 heures. Certains notent cependant que le jeu semble assez familier grâce à sa ressemblance avec The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Des puzzles basés sur la physique, des barres d’endurance, des chevaux apprivoisables, vous l’appelez.

Voici quelques-uns des scores que nous avons rencontrés jusqu’à présent:

Sept semble être le point idéal, ici, mais il y a une bonne variation des scores dans tous les domaines.