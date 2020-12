Des dizaines d’éléphants ornementaux sont apparus «  mystérieusement  » aux portes d’une rue du Merseyside

Des dizaines d’éléphants d’ornement sont apparus du jour au lendemain aux portes d’une rue d’une ville du Merseyside, laissant les habitants et la police perplexes.Annoncer les excréments d’éléphants inattendus, l’équipe de police locale de St Helens, qui fait partie de la police de Merseyside, a déclaré que les 64 objets décoratifs étaient en «Garde» prêt pour que leur propriétaire vienne chercher. Dernières nouvelles et analyses de la newsletter i Partageant une photo de la collection sur Facebook, un porte-parole de la police de St Helens a déclaré: «[I] jamais pensé que j’écrirais cet article… Ces 64 éléphants d’ornement ont été mystérieusement laissés sur le seuil des maisons de Vincent [Street], St Helens, nuit [on] Jeudi / vendredi préoccupant certains résidents. «Ils sont tous maintenant sous notre garde si leur propriétaire souhaite les récupérer et expliquer pourquoi.» Acte de gentillesse? Le message Facebook a généré une vague de commentaires de la part d’habitants perplexes, dont certains se sont demandé si l’incident justifiait la police intervention. «Quelle infraction a été commise?» a demandé un répondant. Un autre a prédit que la force rapporterait bientôt l’observation d’un «homme en rouge par effraction dans les maisons laissant derrière eux des boîtes« mystérieuses »». Et un troisième utilisateur a souligné que les éléphants peuvent être vus comme un symbole de bonne chance: «Peut-être que quelqu’un essayait d’être gentil», ont-ils suggéré. «Pas si cela se tient sur votre pied», a répondu un autre résident. «Peut-être avez-vous raison», a répondu le porte-parole de la police. «C’est tellement étrange que certaines maisons avaient plusieurs petits ornements d’éléphants [and] certains n’en avaient pas », se sont-ils dit. « Pourquoi? Comment décident-ils qui a besoin d’une aide supplémentaire de chance et qui n’en a pas? » Lire la suite Un garçon de 10 ans découvre un artefact vieux de 300 ans lors de sa première détection de métaux ‘Garder un esprit ouvert’. Andy Halfpenny, de la police de Merseyside, a déclaré: «Il y a eu des spéculations en ligne sur les raisons pour lesquelles ils ont été laissés. il a été suggéré qu’il a été laissé comme don anonyme pour marquer un événement religieux. Mais nous gardons l’esprit ouvert et appelons la personne qui les a quittés à se manifester.