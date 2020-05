Avis de téléchargement: efforts non originaux perdus dans une mer de placements de produits

Imaginez si l’au-delà était essentiellement un complexe 5 étoiles de réalité virtuelle; Bon, imaginez maintenant que c’est la prémisse d’une émission de télévision et que c’est censé être une comédie. On dirait que ça pourrait valoir le coup, non? Malheureusement pour Télécharger, il se présente comme une comédie, mais c’est tout sauf. J’avais de grands espoirs étant donné que c’était une autre Greg Daniels (vous connaissez le gars qui a aussi créé Parcs et loisirs, Le bureau, et roi de la colline), mais malheureusement, celui-ci était un raté comique complet.

Dans le premier épisode, nous sommes introduits dans le monde et un gars, Nathan, un fainéant plutôt superficiel et négligent, qui est contrôlé par son horrible petite amie égocentrique. Ce contrôle s’aggrave juste quand elle le force à charger sa conscience dans un « programme paradisiaque » au lieu de subir une opération potentiellement salvatrice. Étant donné que c’est elle qui paie les factures pour cette expérience coûteuse de la vie après la mort, son « éternité » est régie par une caricature grimpante et obsédée par la société d’une mondaine. Elle le dissuade de discuter de cela avec sa famille, dont elle l’éloigne constamment. C’est frustrant à regarder et honnêtement? J’espérais qu’il finirait tout dans l’au-delà pour sortir de cette relation abusive. Malheureusement, il ne l’a pas fait, et nous sommes soumis à neuf autres épisodes de son contrôle de Nathan, qui n’a rien à dire, car s’il lui dit non, elle le supprime. Est-ce que ça vous semble drôle? Oui, moi non plus. Et ça ne l’était pas.

Le téléchargement montre l’avenir, tout simplement pas crédible

L’une de mes nombreuses plaintes concernant le salon concerne leur placement de produit. Si vous voulez mettre une annonce acheter dans un spectacle, d’accord. Je veux dire, les morceaux de Reese ET sont emblématiques et pas une chose ennuyeuse qui vous fait sortir de l’histoire, ce qui prouve que le placement de produit peut être fait efficacement, alors pourquoi tous les placements de produit dans Télécharger si différent? Je pense que c’est le barrage constant de produits qui vous sort d’une histoire difficile à aborder de toute façon. Dans le premier épisode seulement, il y a une pile de packages Amazon Prime, Coca-Cola, Dunkin ‘Donuts, un contrôleur X-box, des versions humaines ennuyeuses d’une publicité pop-up pour la gomme Orbit. C’est franchement épuisant à regarder. Imaginez si les publicités dans le pilote de Six pieds sous terre étaient pour de vrais produits que vous voyez tous les jours, ou si les copains de publicité Maniaque étaient pour McDonald’s et 5 Gum. Au-delà de l’irritation, non? Vous payez pour le streaming, pas pour les publicités.

Mais TéléchargerLes achats d’annonces ne s’arrêtent pas là, le placement de produit ne fait qu’empirer dans les épisodes suivants: nous ajoutons Zappos, Nos et Penn à la pile de placements ennuyeux qui vous font sortir de l’histoire. Ils ne sont pas vraiment censés faire ça; les emplacements publicitaires sont censés ajouter à l’histoire tout en créant un monde plus réaliste pour le spectacle et, espérons-le, vous persuader de manière subliminale de vouloir le produit. Est-ce le moyen d’Amazon de payer pour leurs émissions originales Prime très chères? Allons-nous commencer à voir plus de placements de produits dans les séries en streaming car il n’y a pas de publicités ou de publicités sur les sites?

Si c’est une indication de l’avenir, je préfère vivre dans le passé. Le point de vue de l’émission sur le proche avenir, 2033 pour être exact, est un point de vue que j’attendrais absolument d’une entreprise comme Amazon. Il partage une similitude avec Westworld en ce que les deux émissions décrivent une course future et essentiellement dirigées par de grandes entreprises de technologie, cependant, où Upload se trompe, c’est qu’il est trop extrapolé pour avoir ce changement bien visible en seulement treize ans. Oui, je sais que cela peut être une plainte difficile, mais cela me sort vraiment d’une histoire qui est difficile à aborder, pour commencer – et c’est un problème. Le monde va-t-il changer dans treize ans? Vous pariez, mais il n’y a aucun moyen que nous ayons des voitures autonomes à toute épreuve, vous pouvez vous attacher les unes aux autres et faire l’amour pendant que vous conduisez; aucun programme de vie après la mort et de clonage ne sera aussi répandu; aucun moyen que le monde soit si différent en si peu de temps – du moins pas comme ça.

Lorsque l’histoire et les personnages de la série ne sont pas suffisamment capturés pour attirer complètement le spectateur, les moindres petites choses peuvent vous tirer de l’histoire. C’est ma grosse plainte avec Télécharger; Je sais qu’il y a un complot de meurtre mystérieux, mais comme il n’a été présenté qu’à la fin de l’épisode 3, je n’ai pas été suffisamment aspiré pour me soucier de terminer cette histoire. L’idée même de regarder sept autres épisodes me donne envie de passer mon temps à faire quelque chose de productif, comme regarder un mur, parler de politique avec mes parents, ou même rembourser ma dette envers Tom Nook dans Traversée d’animaux.

Le syndrome de réexamen de la quarantaine est devenu une chose légitime

Peut-être que je souffre d’un cas de « syndrome de re-surveillance de la quarantaine » où je trouve juste de nouvelles émissions insatisfaisantes et choisis de regarder les émissions que je sais que j’aime et avec lesquelles je suis à l’aise pour la 400e fois, mais j’ai eu un temps d’entrer dans le nouveau contenu ces derniers temps. Je ne sais pas si c’est parce que lorsque tout autour de nous est le chaos, nous voulons quelque chose que nous savons que nous aimons, ou que le nouveau contenu manque réellement de qualité. Quel que soit le cas, Télécharger est terne et ne respecte pas l’héritage de la comédie qui était attendu étant donné l’équipe créative.

À la fin de la journée, nous regardons la télévision comme une évasion du monde qui nous entoure. Alors que nous voyons des sociétés géantes prendre le relais maintenant plus que jamais, la dernière chose que je veux regarder est un spectacle sans humour qui dépeint cela comme un avenir donné. Cela commence juste à ressembler à de la propagande, en particulier venant de notre suzerain technologique, Amazon. Peut-être que c’est un cas de mauvais timing de sortie, peut-être que c’est moi qui veux les flous chaleureux de mes spectacles, mais je n’ai pas aimé ça. Cela peut s’améliorer un peu au fil du temps, mais j’ai le sentiment que celui-ci imputera ses pertes aux événements actuels et que le spectacle sera tranquillement enterré.

Je prédis que les prévisions de spectacles commenceront à s’éloigner des choses concernant l’avenir et à se concentrer davantage sur des histoires édifiantes sur le travail d’équipe et la cohésion. Cela peut sembler un peu hokey, mais je pense que nous avons besoin dans un proche avenir de belles histoires avec une fin heureuse au lieu d’histoires sombres remplies de personnages qui n’ont pas de qualités sympathiques ou rachetables avant les derniers épisodes. Le monde a l’air un peu différent ces jours-ci, et il est déjà plongé dans nos spectacles comme il continuera, à de nombreux niveaux différents. Télécharger peut être sorti maintenant, mais on dirait qu’il a été fait pour un public et un marché qui n’existent plus.

