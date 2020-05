Alexa et Katie Saison 4 Relese Date et Cast Detail

– Publicité –



Mises à jour d’Alexa et Katie Saison 4: La populaire série télévisée Web sitcom américaine Alexa et Katie est de retour avec sa quatrième édition sur Netflix. La série qui est créée par Heather Wortham est sur deux meilleurs amis qui sont ravis de commencer leur nouveau voyage au lycée.

The Plot of Alexa And Katie Saison 4

Mais rien ne va bien dans leur vie car Alexa découvre qu’elle souffre d’un cancer. Alexa subit secrètement un traitement pour sa maladie. Mais, son amie a reconnu sa maladie et lui a coupé les cheveux aussi pour la soutenir. Pour en savoir plus, vous pouvez aller regarder les épisodes précédents, mais avant cela, vous pouvez lire les informations fournies concernant la saison 4 d’Alexa et Katie.

Alexa et Katie Date de sortie de la saison 4

– Publicité –

Avant de connaître la date de sortie de la saison 4, vous devez connaître la sortie de la saison 3. La saison 3 a été publiée en deux moitiés, sa première moitié est déjà sortie mais malheureusement sa deuxième moitié n’est pas encore sortie en raison de la pandémie de coronavirus. Il n’y a aucune information officielle concernant la sortie de la saison 4, donc on peut s’attendre à ce que les fans voient la saison 4 quelque part en 2021.

Détail de la saison 4

Les acteurs de la prochaine saison sont confirmés, nous verrons les mêmes visages que ce que nous avons vu la toute dernière saison, ce qui signifie que nous verrons Aris Berelc comme Alexa, Isabel May comme Katie, Jolie Jenkins comme Jennifer, Emery Kelly comme Lucas, Eddie Shin comme Dave, Finn Carr comme Jack, Tiffani Thiessen comme Lori et Jack Griffo comme Dylan seront vus dans la saison 4. En dehors d’eux, Iman Benson, Ricky Garcia, Kerri Medders, Scott Wortham, Constance Marie et Nadja Alaya devraient également faire partie de la distribution.

Rien ne peut être supposé concernant l’intrigue de la saison 4, car la saison 3 n’est pas encore complètement publiée. Attendons donc la sortie de la deuxième partie de la troisième saison et les scripts de la quatrième saison pour commencer à faire des hypothèses sur l’histoire. Non, le trailer officiel de la saison 4 est encore sorti.

C’est tout ce que nous savons de la saison 4 d’Alexa et Katie. Nous mettrons à jour le testament si nous obtenons des informations.

– Publicité –