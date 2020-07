Avatar – the last air bender : Pourquoi les fans de l’animé ont boudé le film?

Il y a une blague qui cours parmi les fans d’Avatar. Quand quelque chose ne va pas, et que les gens semblent l’ignorer, on dit souvent : « il n’y a pas de guerre à Ba Sing Sé ».

Cela fait référence à l’épisode « City of Walls and Secrets » où l’expression prosaïque est utilisée pour faire croire aux gens que tout va bien, alors qu’en vérité, tout ne va pas bien. De même, il y a une autre blague entre fans quand on évoque le film de M. Night Shyamalan, The Last Airbender. Quand quelqu’un demande : « Hé, qu’avez-vous pensé de ce film Avatar ? » on répondra souvent : « Quel film Avatar ? Tu veux dire celui avec les gens en bleu ? » C’est parce que la plupart des fans méprisent tellement le film de M. Night Shyamalan qu’il est mieux pour eux de prétendre qu’il n’existe même pas.

Un navet intégral ?

Et écoutez, je ne vais pas passer tout cet article à essayer de vous convaincre que The Last Airbender est un bon film, parce qu’il ne l’est pas. C’est un film terrible. Mais si je vous disais que vous êtes peut-être un peu trop dur avec lui ? Oui, c’est un mauvais film, mais peut-être qu’il n’est pas aussi mauvais que vous le prétendez.

Netflix: Take Avatar: The Last Air Bender off of Netflix – Sign the Petition! https://t.co/vII2vQ2Ogg via @Change — Carolyn (@dummybitchinc) July 18, 2020

C’est donc le but de cet article. Je vais exposer les plus gros problèmes que les gens ont avec le film, et peut-être essayer de vous montrer pourquoi il n’est pas aussi mauvais que vous le pensez. Mais bon, je suis le gars qui pense que La légende de Korra est meilleur qu’Avatar : The last air bender

Des effets spéciaux en berne

Avatar : Le dernier maître de l’air est l’un des seuls dessins animés américains à la télévision qui met en avant des personnages asiatiques. C’est magnifique. Qu’est-ce qui s’est passé ? La maîtrise de la terre dans ce film est une blague absolue ! Et toutes les autres courbes ont l’air ridicule aussi.

Pourquoi personne n’a pu faire ressembler la torsion à celle du dessin animé ? Ça ne devrait pas être si difficile avec les images de synthèse modernes. Que Dieu me donne la force ! Pourquoi ce film a-t-il l’air si mauvais ? Pour voir une si grande partie de la culture asiatique représentée d’une manière à la fois respectueuse et festive.

Des personnages différents du dessin animé

Et il a été créé par deux – Que diable s’est-il passé ? La maîtrise de la terre dans ce film est une véritable blague ! Et toutes les autres courbes ont l’air ridicules aussi. Pourquoi personne n’a pu faire ressembler la torsion à celle du dessin animé ? Pourquoi ce film est-il si mauvais ? Des mecs blancs : Michael Dante DiMartino et Bryan Konietzko.

C’est ce que je ne comprends pas. M. Night Shyamalan est asiatique. Pourquoi a-t-il décidé de blanchir ce film ? Parce que c’était une grosse affaire à l’époque. Ils n’auraient pas pu régler le problème avant la sortie du film ?