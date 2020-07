Les chiens possèdent une capacité que les humains n’ont pas! Curieuse? Détails ici

Les chiens sont des créatures merveilleuses et désintéressées qui vous aimeront jusqu’à la fin. Le meilleur ami d’un homme, que vous soyez triste, heureux ou ennuyé. Vos chiens chériront toujours vos moments de vie et apprécieront chaque fibre de votre être. Ils sont intelligents et ont des sens aiguisés qui dépassent les êtres humains ou tout autre animal d’ailleurs. Odeur, vue et intuition vive, chaque chien possède cela, ce que les humains ne pouvaient que souhaiter. Et savez-vous qu’une caractéristique qui est des capacités tout à fait uniques que les chiens possèdent que nous n’avons pas? Vous vous demandez ce que c’est? Ensuite, lisez la suite pour savoir en quoi cette capacité est spéciale et uniquement disponible pour les chiens.

Quelle est la capacité secrète des chiens?

Selon un document de recherche. Les chiens ont les capacités qui leur permettent d’utiliser le champ magnétique terrestre pour trouver des raccourcis qui ne leur sont pas familiers. Presque comme leur propre boussole interne pour naviguer sur des terrains inconnus et trouver le meilleur itinéraire. Pour confirmer cette théorie, les chercheurs ont équipé les chiens de GPS tout en les emmenant dans leurs promenades en forêt. Analyser le modèle de comportement du chien lorsqu’il est allé de son propre gré. Les chercheurs ont proposé trois comportements d’exploration différents des chiens.

Le «comportement de suivi» est décrit par l’animal suivant le même itinéraire pour revenir à son point d’origine. D’eux ont pris avant de s’aventurer seuls. C’est la même approche que les humains font lorsqu’ils gardent une trace de leur chemin précédent, afin qu’ils puissent trouver leur chemin sans se perdre.

Un autre comportement dans lequel les scientifiques l’ont surnommé «comportement scout». Quels scientifiques ont révélé que les chiens peuvent voyager aveuglément sur un terrain inconnu. Après cela, quand ils atteignent leur tournant et décident de repartir. Ils ont emprunté un itinéraire différent, se dirigeant vers le point de départ. Les chercheurs ont suivi de près le schéma de déplacement des deux comportements animaux. Ils ont conclu que les chiens avaient retracé leur itinéraire d’origine à l’envers. Avant de choisir un nouveau chemin plus efficace et le meilleur itinéraire pour atteindre leur destination.

L’équipe a enrôlé 27 chiens dans leurs recherches et parcouru plus de 600 pistes. Pour obtenir l’exactitude et la crédibilité de la théorie de la qualité de ces animaux peuvent trouver des raccourcis vers leur emplacement d’origine de l’entreprise.