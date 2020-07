Disney + maintient les plans de sortie de «  WandaVision  » et de «  Loki  » malgré le coronavirus

L’univers Marvel prendra plus de temps que prévu pour atterrir à Disney +, mais quand il le fera, le flux des premières de sa série n’aura rien à envier à celui des films. Malgré le retard dans le lancement de « The Falcon and The Winter Soldier », qui devait lancer ce flux en août, la plate-forme de streaming maintient les premières prévisions pour «WandaVision» et «Loki», au moins pour l’instant.

Elizabeth Olsen dans ‘WandaVision’

Cela a été confirmé par The Hollywood Reporter, qui, après avoir annoncé que « WandaVision » était reporté à 2021, s’est rétracté et a souligné que la série mettant en vedette Paul Bettany et Elizabeth Olsen sortira « fin 2020 ». Par conséquent, les plans concernant cette proposition audacieuse ne seraient pas modifiés, ce qui, comme Bob Iger l’a révélé en février de cette année, devrait arriver au service numérique en décembre.

Quant à ‘Loki’, l’article du média américain réaffirme sa fenêtre de lancement, prévue pour le printemps 2021. À cette époque, nous pouvons voir Tom Hiddleston dans la peau du méchant le plus récurrent de l’univers cinématographique Marvel, qui cette fois montrera une version alternative avec un voyage dans le temps de Michael Waldron, l’un des auteurs de « Rick et Morty » ».

Oeil héroïque

Après ce trident initial, qui a été montré dans le dernier Super Bowl avec un teaser prometteur, nous verrons plus de séries se dérouler dans ce monde de super-héros. Parmi tous, celui qui est avancé dans sa pré-production est « Hawkeye », dans lequel Jeremy Renner reviendra pour interpréter Hawkeye pour former Kate Bishop, son successeur. Les dernières nouvelles concernant ce projet ont été la signature de ses directeurs. Derrière les caméras, il y aura Rhys Thomas («Camarade détective») et le couple créatif Bert et Bertie, qui cette année ont brillé avec «Kidding» et «The Great».