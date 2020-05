AVATAR 2 reprend le tournage en Nouvelle-Zélande

Affiche «Avatar» Crédit: 20th Century Fox



Le réalisateur James Cameron reprendra le tournage de son projet Avatar séquelles en Nouvelle-Zélande après un arrêt en raison de la pandémie de coronavirus en cours.

Le producteur Jon Landau a annoncé la nouvelle sur son compte Instagram, partageant une photo du tournage du film avec un message, indiquant « Notre Avatar les décors sont prêts – et nous ne pourrions pas être plus excités de retourner en Nouvelle-Zélande la semaine prochaine. Découvrez le Matador, un navire de commandement avancé à grande vitesse (en bas) et le jetboat Picador (en haut) – vous avez hâte de partager plus. «

La production reprendra la semaine prochaine, après avoir fermé ses portes en mars. Avatar sera la première grande production hollywoodienne à reprendre après un arrêt presque à l’échelle de l’industrie en mars.

Avatar 2, le premier d’une série de 4 suites prévues à débuter tous les deux décembre jusqu’en 2027, est prévu pour une sortie en salles le 17 décembre 2021.