Une bande-annonce met en scène une comédie de quarantaine avec David Tennant et Michael Sheen / Film

Il semble que le nombre de programmes de fortune inspirés du verrouillage de la pandémie de coronavirus continuera d’augmenter au fil du temps. Alors que les goûts de Parcs et loisirs, All Rise et Mythic Quest: Raven’s Banquet ont mis en place des épisodes spéciaux produits à distance, la BBC a mis sur pied une toute nouvelle série de comédie appelée Mise en scène. La série suivra Bons présages étoiles David tennant et Michael Sheen en tant que membres d’une distribution d’une production théâtrale du West End, alors qu’ils tentent de continuer les répétitions par des appels vidéo à la maison.

Deadline a attiré notre attention sur la nouvelle série comique de la BBC Mise en scène, et il y a même une bande-annonce:

Dans le clip, les personnages joués par David Tennant et Michael Sheen parlent de l’école-maison pendant la quarantaine et expliquent rapidement pourquoi il serait préférable d’enseigner à leurs enfants un métier (ou un métier) à la place. Il y a même une proposition pour enseigner aux enfants comment faire du vol à la tire, ce qui Oliver Twist tangente. Cela ressemble au type de dynamique de personnage que Steve Coogan et Rob Brydon ont dans Le voyage Série télévisée et franchise de films.

David Tennant et Michael Sheen seront rejoints par Lucy Eaton et Anna Lundberg, ainsi que la femme de Tennant Georgia Tennant. Il y a aussi une liste de départs d’invités qui apparaîtront dans la série, mais ces noms n’ont pas encore été révélés. Ce ne sera probablement pas une énorme liste puisque la série ne comprendra que six épisodes, chacun d’une durée de 15 minutes.

Bien que de nombreux publics ne semblent pas très intéressés par les programmes liés à la pandémie de coronavirus, à moins qu’il ne s’agisse d’un gros avantage spécial, peut-être Mise en scène peut apporter une certaine légèreté à nos vies. C’est ce que Charlotte Moore, Directeur du contenu de la BBC, espère. Elle a déclaré dans un communiqué:

« Il est si important que la BBC offre des moments d’humour et de soulagement léger et cette idée espiègle montre à quel point Michael et David sont de grands sports. »

Mise en scène vient de l’écrivain et réalisateur Simon Evans, qui a créé le spectacle avec Phin Glynn, et ce dernier produit également avec Victor Glynn et Georgia Tennant. David tennant et Michael Sheen sont également producteurs exécutifs avec Axel Kuschevatzky et Cindy Teperman à Infinity Hill et Geoff Iles pour GCB.

La série devrait être diffusée sur BBC One en juin et être disponible sur iPlayer, mais rien n’indique comment / si elle sortira aux États-Unis. Mais nous espérons qu’il y aura un moyen de regarder car cela a l’air assez drôle.

