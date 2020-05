Gibson contre la météo – / Film

Mel Gibson est entré dans le territoire de Grumpy Old Man avec Force de la nature, un film qui semble être une combinaison d’un film catastrophe et d’un film casse. Lorsqu’un groupe de voleurs se présente lors d’un ouragan de catégorie 5, Gibson prend sa retraite avec un flic en disgrâce (Emile Hirsch) et d’autres pour sauver la situation tout en pointant les armes dans toutes les directions. Regarder le Force de la nature bande-annonce ci-dessous.

Bande-annonce de Force of Nature

Sur les traces de Pluie torrentielle et The Hurricane Heist (rappelez-vous ces films?), voici Force de la nature, sur « un flic, un médecin et un détective à la retraite font équipe pour combattre une bande de voleurs mortels alors qu’un ouragan brutal engloutit la ville ». Dans le film, «En tant que flic disgracié Cardillo (Emile Hirsch, Dans la nature) se précipite pour évacuer un immeuble, il rencontre le Dr Troy (Kate Bosworth, Le retour de Superman) et son père détective à la retraite, Ray (Mel Gibson, Un cœur brave). Lorsqu’un gang meurtrier de voleurs arrive pour voler un riche locataire, ils doivent unir leurs forces pour combattre les criminels et s’échapper avec leur vie avant que toute la ville ne soit plongée sous l’eau. » David Zayas, Stéphanie Cayo, et Will Catlett également star, tandis que Michael Polish – l’un des frères polonais, réalisateurs de titres indé tranquilles comme Northfork et Twin Falls Idaho – est derrière la caméra.

Cela semble bien, je suppose. Bien que chaque fois qu’il y a un film sur un ouragan maintenant, je pense immédiatement au film « Des alligators tueurs dans une tempête » Crawl. Pourquoi ne peut-il pas y avoir plus de films Crawl? Est-ce trop demander? Et est-il trop tard pour ajouter des gators CGI dans Force de la nature? Est-il trop tard pour ajouter des gators CGI dans chaque film, d’ailleurs? Quelqu’un me répond.

Gibson et Hirsch ont tous deux des antécédents personnels controversés, donc Force de la nature peut ne pas être la tasse de thé de tout le monde. Cependant, ceux qui sont intéressés peuvent visionner le film sur Blu-ray, DVD et numérique sur 30 juin.

Articles sympas du Web: