Athlète A, Looks That Kill, Foodie Love, The Racer, Say I Do – / Film

Athlète A

Les Jeux olympiques d’été pourraient avoir lieu en 2021, mais les documentaristes Bonni Cohen et Jon Shenk sont ici cette été pour parler du secret le moins bien gardé de USA Gymnastics.

Un article publié en août 2016 dans l’Indianapolis Star sur la protection des entraîneurs par USA Gymnastics accusés d’abus conduit à la révélation explosive que le médecin de l’équipe féminine de l’USAG, Larry Nassar, avait abusé des athlètes pendant plus de deux décennies. Ce film suit les journalistes d’IndyStar alors qu’ils révèlent l’étendue de la dissimulation qui a permis aux abus de prospérer au sein de la gymnastique de niveau élite pendant plus de deux décennies, l’avocat qui lutte contre les institutions qui ont échoué ces athlètes, et surtout, le brave siffleur. souffleurs qui refusent de se faire taire.

Il n’y a aucun moyen de regarder cela et de ne pas ressentir un désespoir sans fin pour les filles et les femmes dont Nassar a été victime. Tout comme le Jeffrey Epstein: Filthy Rich documentaire, il s’agit très probablement d’un documentaire que vous ne voudrez regarder qu’une seule fois. Il est nécessaire de regarder pour quiconque veut voir combien d’efforts il a fallu pour que les histoires de ces femmes soient écoutées et étudiées.

On dirait que ça tue

Je suis charmé par le réalisateur Kellen Moore’s offre très haut de gamme.

…[A] comédie noire sur Max Richards (Brandon Flynn), un adolescent né avec une condition médicale d’être mortellement attrayant, qui est changé pour toujours quand il rencontre Alex, une fille avec sa propre maladie bizarre, qui l’aide à sa quête de découverte de soi … Sans tuer accidentellement quelqu’un.

Je ne sais pas à quel point vous pouvez rendre votre site encore plus étrange, mais ceci est une belle bande-annonce. Il sait ce que c’est, se penche complètement sur son absurdité, et je pense que ça a l’air bien. Bien sûr, ce ne sera pas le hit de la pandémie de dormeurs de l’été, mais cela semble parfaitement bien comme un film sur lequel vous pourriez tenter votre chance et ne pas vous sentir arnaqué s’il ne se réalise pas.

Amour gourmand

Réalisateur Isabel Coixet a reçu de nombreux éloges pour La librairie et elle a l’air de pêcher pour la même attention pour ce qui sera ma dernière obsession.

FOODIE LOVE, une série dramatique espagnole en huit parties de HBO Europe, sera présentée aux États-Unis le lundi 13 juillet sur HBO GO, HBO NOW et sur HBO via HBO Max et les plateformes d’autres partenaires. Foodie Love suit deux trentenaires après leur rencontre sur une application mobile de rencontres gourmandes. Ils se lancent dans un voyage gastronomique, apprenant les uns des autres à travers les médiums du jamón, des ramen et de la gastronomie du monde entier. Pourtant, alors qu’ils se lient sur une dévotion partagée pour le yuzu japonais et un dégoût pour la prétention des gourmets, leurs insécurités et leurs doutes alimentés par les cicatrices de leurs relations antérieures peuvent les empêcher de goûter le véritable amour.

Imaginez si Le voyage était plus local et mettait en vedette deux personnes qui utilisaient de la nourriture pour apprendre à se connaître. L’intrigue m’a instantanément fasciné et il semble que le concept offre dans tous les sens; un drame romantique, un voyage qui utilise la nourriture comme personnage tertiaire, et tout, visuellement, semble recouvert d’une couverture chaude. J’ai faim pour ça.

Le coureur

Réalisateur Kieron J. Walsh raconte une histoire sur le Tour de France qui n’implique pas Lance Armstrong.

Situé à l’été 1998, The Racer suit le cycliste de fin de carrière Dom Chabol, qui a été l’un des meilleurs coureurs de soutien du Tour de France pendant 20 ans, mais nourrit secrètement le désir de porter le maillot jaune une fois avant la fin de sa carrière.

C’est une histoire d’un Irlandais sur le moment où le Tour a eu ses premières étapes en Irlande. L’une des parties les plus tranquillement intéressantes d’une histoire est à quel point elle est petite. Il est intime mais peut communiquer l’universalité de quelqu’un qui veut réaliser quelque chose dans une discipline à laquelle il a consacré sa vie. La bande-annonce est saisissante, intense et, encore une fois, les enjeux sont à la fois si petits et si grands.

Dis je fais

Des créateurs de Queer Eye vient un spectacle que je vais certainement binge.

Les mariages de rêve se réalisent vraiment car les experts Jeremiah Brent, Thai Nguyen et Gabriele Bertaccini aident les couples à réussir leur fête parfaite.

Regardez, le monde est en désordre. En fait, l’Amérique est un gâchis. En fournissant une légèreté, un espoir et un amour bien nécessaires par le biais de couples qui se soucient les uns des autres, c’est une révélation. Je suis frappé par sa beauté et je me sens réconforté de savoir qu’il nous parvient via l’équipe qui nous a apporté le Fab 5.

