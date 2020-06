1. FSV Mayence 05 – SV Werder Bremen 3: 1: SVW dégringole vers la relégation

Le Werder Brême titube de plus en plus vers la première relégation en 40 ans, avec le long coureur de la Weser les lumières s’éteignent lentement: l’équipe de l’entraîneur Florian Kohfeldt a perdu l’épreuve de force du sous-sol au FSV Mainz 05 avec 1: 3 (0 : 2) et ne peut empêcher la chute en deuxième classe qu’avec l’aide du tireur.

L’équipe de Mayence a transformé sa première « balle de match » en classe de relégation grâce à Robin Quaison (25e), Jean-Paul Boetius (30e) et Edimilson Fernandes (85e). L’objectif de connexion de Yuya Osako (58) n’était pas suffisant pour l’équipe hanséatique, c’est pourquoi le 1900e match de Werder en Bundesliga contre le 1. FC Köln samedi (15h30) pourrait être le dernier depuis longtemps.

Fortuna Düsseldorf a deux points de retard à la 16ème place de la relégation – si les Rhinelands gagnent en parallèle à l’Union Berlin samedi, le deuxième crash de Brême en deuxième division après 1980 est une réalité amère. Pour la première fois depuis la saison 1998/99, même la différence de buts pourrait décider de la relégation.

« Il y a actuellement beaucoup de vide car nous avons eu une belle opportunité ici, nous l’avons ratée. Maintenant, ce sera très difficile, même si c’est encore possible. Nous allons tout essayer », a déclaré Kohfeldt. Ciel. L’efficace Mayence, d’autre part, a crié leur joie et leur soulagement irrépressibles après la relégation prématurée. « Je suis fier de vous, les hommes! », A déclaré le directeur sportif de Roared Rouven Schröder à son groupe de professionnels. Sa conclusion: « D’autres seront champions d’un coup, nous resterons dans la ligue d’un coup. »

FSV Mainz 05 – Werder Brême: les voix

Achim Beierlorzer (formateur FSV Mayence 05): « 3: 1, mettez le couvercle, sac et respirez. Je peux dire que les dernières semaines ont été très épuisantes. Maintenant, nous sommes juste ravis. Ce n’était pas une finale, mais nous avons eu une balle de match aujourd’hui. Nous l’avons changée. Il a fallu 97 minutes pour travailler. Par conséquent, nous avons fait l’éloge de cette mentalité et de cette identification. Nous l’avons fait. La pression était là tout le temps, mais nous avons utilisé les moments. «

Florian Kohfeldt (entraîneur du Werder Brême): « Nous avons donné une énorme chance parce que nous n’avons pas réussi à gagner même si Fortuna Düsseldorf n’a pas gagné. Je suis très déçu, je suis vide et je dois récupérer un peu. Nous devons tout concentrer sur ce match de Cologne. Même si ce n’est qu’une petite chance, c’est encore une chance. Nous devons à tout le monde – nous-mêmes et surtout chaque employé et fan de ce club – de tout faire pour obtenir cette victoire la semaine prochaine. «

Mayence – Werder: Quaison et Boetius se rencontrent pour 05

Kohfeldt n’avait laissé aucun doute à l’avance sur l’énorme importance du match à Mayence. « C’est vraiment tout. Une seule victoire compte », a déclaré le joueur de 37 ans. Et ses joueurs ont compris la gravité de la situation. Les Allemands du Nord ont commencé extrêmement vifs, les remplaçants dans les tribunes ont célébré chaque action réussie avec un bruit d’enfer. Seul le gardien de Mayence Florian Müller a paré avec brio contre Joshua Sargent (4e), seulement trois minutes plus tard, Leonardo Bittencourt a raté de peu l’avance du Werder.

Cependant, puisque les joueurs de Mayence ont courageusement avancé après la première phase d’impression des invités, un jeu d’une intensité extrêmement élevée s’est développé. Jean-Philippe Mateta (11e) et Boetius (18e) ont eu le 1-0 sur leurs pieds, peu de temps après Quaison a frappé dans la mêlée après un coup franc avec son 13e but de la saison au cœur de Brême. Et cela n’a pris de l’ampleur que cinq minutes plus tard: avec un solo fantastique, le capitaine du FSV, Danny Latza, a laissé plusieurs adversaires sortir et mettre le ballon parfaitement en place pour Hoetius, qui a terminé du bord de la surface.

Après l’objectif de suivi d’Osako: la poursuite de Brême sans succès

Le Mayence, qui avait auparavant perdu les trois matchs à domicile des fantômes sans son propre but, s’est livré à une véritable frénésie. Si le 05er avait une double chance, le solide gardien du Werder Jiri Pavlenka (36e) a empêché le 0: 3 de son 100e match de Bundesliga dans le besoin.

Le match des Nord-Allemands devenait de plus en plus buggy, la pause arrivait au bon moment. Werder a entamé la seconde période avec un courage nouveau: le remplaçant Niclas Füllkrug (53e) est arrivé à la fin après une forte acceptation du ballon devant le but de Mayence, mais Müller a désamorcé le tir sur-placé.

Mayence était trop faible contre Brême et a été punie par Osako, ce n’est qu’alors que les hôtes sont redevenus plus actifs. Le solide Pavlenka a d’abord maintenu Brême dans le jeu, suivi d’une phase finale passionnée.

FSV Mainz 05 vs Werder Bremen: la composition

Mayence: Florian Müller – Bakou, Saint-Juste, Niakhate, Brosinski – Malong (65e Fernandes), Latza (56e Barreiro) – Onisiwo (77e Alexander Hack), Boetius, Quaison (46e Öztunali) – Mateta (64e Szalai) . – Formateur: Beierlorzer

Brême: Pavlenka – Veljkovic (85. Selke), Groß (46. Bartels), Moisander – Gebre Selassie (44. Augustinsson), Maximilian Eggestein, Klaassen, Friedl (81. Pizarro) – Bittencourt (46. Füllkrug), Osako – Sargent. – Formateur: Kohfeldt