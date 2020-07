ASUS ROG Zephyrus G14: date de lancement confirmée en Inde

– – – ASUS ROG G14 est l’un des ordinateurs portables les plus attendus de la liste des joueurs. L’Inde n’a pas vu de nouvelle version Premium ASUS Notebook depuis un certain temps, mais cela change. Cette version va changer la dynamique du marché car les seules bonnes sélections disponibles aujourd’hui sont les effets secondaires d’Intel, et Intel néglige le marché indien. Caractéristiques et disposition Il a un extérieur accrocheur, mais ses spécifications sont également excellentes. Comme nous le savons tous d’après les versions d’autres marchés, il est prévu de passer à un processeur AMD Ryzen 9 4900HS ainsi qu’à un GPU Nvidia GeForce RTX 2060. Il aura environ 32 Go de RAM et une option SSD NVMEe M.two de 512 Go / 1 To. Il fournit d’excellentes performances de jeu avec environ 8 heures d’autonomie. Le G14 est livré avec une matrice de points personnalisable et vous pouvez personnaliser votre ordinateur portable; comme tu veux. Ses performances font du G14 un superbe ordinateur portable pour la consommation de contenu et le jeu. C’est un écran de 14 pouces avec une résolution décente de 1440p, et c’est un écran au format 16: 9. Cependant, une chose à considérer est qu’il n’a pas de webcam intégrée, ce qui peut être mauvais pour les conférences. Il fonctionnerait comme une norme pour les ordinateurs portables de jeu dans le moment à venir. Date de sortie Après une recherche sur Amazon, nous sommes tombés sur ce flyer qui révèle l’Asus ROG G14. Nous sommes les tout premiers à signaler que ASUS est prêt à commencer la vente de tous les ASUS ROG G14 dans le cadre de la vente Prime Day 2020 de cette année. Ensuite, nous essayons de creuser davantage et avons vu cette boîte qui affirmait que ASUS G14 allait être lancé le 6 août à minuit. Examen G14 Youtuber a donné une excellente critique de l’appareil, et le film est un incontournable si vous envisagez d’acheter cet ordinateur portable. – – –

