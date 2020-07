La Juventus perd 2-1 à l’Udinese et ne parvient pas à remporter le titre de Serie A – Football

La Juventus a raté une chance de décrocher un neuvième titre de champion d’Italie consécutif, qui a perdu 2-1 à l’Udinese, menacée de relégation, jeudi.

Ilija Nestorovski a annulé le premier match de Matthijs de Ligt et Seko Fofana a attrapé le vainqueur dans le temps d’arrêt de la deuxième mi-temps pour maintenir les célébrations de la Juve sur la glace.

« Nous avons perdu l’ordre, même après le tirage au sort, parce que nous voulions gagner à tout prix », a déclaré l’entraîneur de la Juventus Maurizio Sarri. «De cette façon, nous avons porté le jeu à un niveau dangereux, et après la 90e minute, nous l’avons perdu.»

La Juventus est restée six points d’avance sur Atalanta, deuxième, et peut remporter le titre avec une victoire contre la Sampdoria dimanche.

Il pourrait même être couronné plus tôt, si Atalanta perd à l’AC Milan vendredi et que l’Inter ne parvient pas à gagner à Gênes samedi.

«Dans cette période, nous sommes physiquement et mentalement fatigués, et c’est un problème commun à tous», a déclaré Sarri. « Pour cette raison, être agressif est quelque chose de plus fatiguant et, par conséquent, maintenant ce qui compte le plus, c’est l’ordre … Il est difficile de le garder tout au long du match et parfois, comme aujourd’hui, nous le perdons. »

Les points pourraient s’avérer cruciaux pour l’Udinese car il est passé à sept points de la zone de relégation, à trois tours de la fin.

La Juventus savait qu’une victoire à l’Udinese assurerait le titre alors que les Bianconeri détiennent le bris d’égalité sur l’Atalanta grâce à un meilleur bilan en tête-à-tête.

Cela semblait aller comme prévu pour la Juventus lorsqu’elle a pris les devants trois minutes avant la mi-temps. Une tête défensive est venue directement à De Ligt et il a pris une touche avant de tirer puissamment dans le coin inférieur gauche.

Cependant, Nestorovski a égalisé sept minutes après le redémarrage lorsqu’il a dirigé le centre de Ken Sema.

Les deux équipes ont eu du mal à créer des occasions de marquer claires mais, alors qu’il semblait se diriger vers un match nul, Fofana a fait irruption dans le terrain près de la ligne médiane et a dépassé Wojciech Szczęsny.

MEILLEUR BUTEUR

Ciro Immobile a renforcé ses espoirs de terminer la saison en tant que meilleur buteur de la ligue avec le but gagnant lors de la victoire 2-1 de la Lazio contre Cagliari.

Immobile a terminé une brillante passe de Luis Alberto à l’heure de son 31e but de la saison, un de plus que l’attaquant de la Juventus Cristiano Ronaldo.

Son but est venu cinq minutes après que le gardien de Cagliari Alessio Cragno ait repoussé l’effort d’Immobile hors du poteau.

Sergej Milinković-Savić avait marqué l’égalisation pour la Lazio d’une puissante reprise de volée peu après la pause. L’effort de Giovanni Simeone a été détourné sur le coup de la mi-temps pour donner à Cagliari l’avance.

La victoire a assuré à la Lazio une place en Ligue des champions la saison prochaine, la capitale garantissant désormais au moins la quatrième place en Serie A.

