Configuration de la diffusion en continu de Nick Eh 30: souris, casque, clavier et plus

Nick Eh 30 n’a peut-être que 24 ans, mais en tant que créateur de contenu qui a passé du temps à diffuser sur YouTube et Twitch, il comprend parfaitement ce qu’il faut pour créer du contenu pour un public de joueurs.

Avant d’annoncer un contrat exclusif pour diffuser sur Twitch l’automne dernier, Nick a diffusé en streaming sur YouTube à partir de 2014. Et il a développé sa suite au cours des deux dernières années avec l’ascension fulgurante du jeu Battle Royale d’Epic Games, Fortnite.

Copier la configuration de l’ordinateur de Nick pourrait ne pas vous amener automatiquement à 1,5 million d’abonnés Twitch et vous pourriez ne pas accumuler plus de 17 millions d’heures de visionnage sur la plate-forme. Mais vous pouvez être assuré que cela sera au moins une première étape solide dans la création d’un flux respectable.

Voici la configuration PC de Nick Eh 30.

Souris: Finalmouse Ultralight 2 Cape Town

Nick a peut-être l’une des souris les plus difficiles à obtenir. Produit par finalmouse, son Ultralight 2 Cape Town ne sera pas facile à trouver car il est épuisé sur le site de finalmouse. La souris de 47 grammes a les mêmes dimensions que la souris final air 58 et possède une couleur blanc cassé distincte avec une molette et un cordon en bronze.

Avec des trous partout, la souris est très légère pour permettre des mouvements rapides et précis. Il a deux boutons latéraux de pouce ainsi qu’un sur le dessus devant la molette de défilement.

Clavier: Razer Huntsman TE

Razer est l’une des marques de claviers les plus populaires parmi les streamers et Nick’s Huntsman TE est l’un des produits haut de gamme de la marque. En utilisant l’édition tournoi du produit, Nick a choisi de ne pas avoir un pavé numérique à droite de ses boutons directionnels, ce qui rend son clavier beaucoup plus compact.

Les commutateurs optiques linéaires du Huntsman permettent d’enregistrer certaines des touches les plus rapides qu’un clavier puisse éventuellement fournir. Razer se vante également de la durabilité des commutateurs.

Casque: Beyerdynamic DT 990 Pro

Le casque de Nick est une autre partie unique de sa configuration. Utilisant le Beyerdynamic DT 990 Pro, Nick a des écouteurs supra-auriculaires très rembourrés qui mettent l’accent sur le confort.

Lorsque l’on compare les écouteurs, la plupart du temps, les sons qu’ils fournissent sont presque identiques. Il est donc logique que lorsque vous portez un casque toute la journée, vous vouliez quelque chose avec le rembourrage le plus doux que vous puissiez trouver.

Moniteur: Asus Republic of Gamers Swift PG258Q

Les moniteurs de haute qualité Asus Republic of Gamers ne sont pas bon marché, mais ils sont devenus l’un des standards pour les streamers. Le moniteur 24 pouces de Nick mesure 1920 × 1080, comme beaucoup. Mais là où il se démarque, c’est avec son taux de rafraîchissement de 240 Hz qui permet un maximum d’images par seconde.

Alors que de nombreux joueurs commencent avec environ 60 à 70 images par seconde, les pros ont besoin de beaucoup plus de puissance que cela s’ils veulent s’assurer de toujours frapper la tête.

GPU: MSI Geforce RTX 2080 TI Trio

Semblable à la façon dont les moniteurs 240 Hz sont un aliment de base pour les streamers, les cartes graphiques 2080 TI sont également devenues l’un des GPU les plus couramment utilisés parmi les streamers. Là où Nick se différencie de certains streamers, c’est en utilisant un GPU MSI doté d’un refroidisseur «Tri-Frozr».

Le GPU avec trois ventilateurs est également livré avec des options RVB pour rendre votre plate-forme informatique beaucoup plus attrayante lorsque vous la montrez en arrière-plan de votre flux.

Processeur: Intel i9-7980XE

Tout comme la plupart des streamers, Nick utilise un processeur Intel i9, mais il en a un légèrement différent de la plupart. Alors que d’autres streamers utilisent le i9-9900k, Nick a un 7980XE. Faisant partie de la série X de processeurs, ce processeur «édition extrême» est l’un des plus chers que vous puissiez trouver sur le marché, coûtant plus que beaucoup de plates-formes informatiques entièrement préfabriquées.

Avec 18 cœurs et 36 threads, le processeur de Nick a une base de 2,60 GHz et peut être augmenté jusqu’à 4,2 GHz. À titre de comparaison, le 9900K a huit cœurs et 16 threads avec un cache de 16 Mo, plus petit que le cache de 24,75 Mo du 7980XE.

Microphone: Shure SM7B

Le Shure SM7B fait partie des microphones standard de l’industrie pour l’enregistrement en studio et les émissions en ligne, mais ce n’est pas bon marché. Venant avec une sortie XLR à trois broches, vous voudrez également magasiner pour une table de mixage si vous souhaitez inclure ce microphone dans votre configuration.