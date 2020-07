Asus ROG Phone 3: Tout ce que nous savons jusqu’à présent (Mise à jour: 9 juillet)

Mise à jour, 9 juillet 2020 (1 h HE): Nous avons maintenant la confirmation du nouveau chipset Snapdragon qui alimentera le ROG Phone 3. Nous connaissons également quelques détails sur la disponibilité du téléphone en Inde. Lisez le hub mis à jour ci-dessous pour toutes les dernières informations.

Article original, 26 avril 2020 (3 h 02 HE): Si vous recherchez un téléphone de jeu dédié aujourd’hui, vos options sont limitées à seulement quatre marques: Razer, Xiaomi Black Shark, ZTE Nubia et Asus. Lenovo se lancera également dans la course en juillet avec son téléphone Legion, mais pour l’instant, ce sont vos seuls choix disponibles.

En 2020, la plupart de ces téléphones de jeu devraient obtenir ou ont déjà obtenu des successeurs alimentés par Snapdragon 865. Xiaomi a annoncé le Black Shark 3 en mars, ZTE a le Red Magic 5G, et maintenant c’est au tour d’Asus de présenter le téléphone ROG de troisième génération.

Le combiné de jeu actuel d’Asus – le ROG Phone 2 – était quelque chose. Il avait une énorme batterie, un affichage fluide à 120 Hz, un logiciel sans ballonnement et des performances puissantes. Le ROG Phone 3 devrait conserver beaucoup de ces qualités, mais également ajouter de nouveaux matériels et fonctionnalités au mélange.

L’Asus ROG Phone 3 a fait l’objet de diverses fuites qui révèlent beaucoup sur sa conception et ses spécifications. Le téléphone est même apparu dans une vidéo pratique et des affiches promotionnelles, nous avons donc déjà une bonne idée de ce à quoi nous attendre. Dans cette rumeur de rafle, nous décomposerons tout ce que nous savons jusqu’à présent sur le ROG Phone 3. Lisez la suite pour en savoir plus.

Asus ROG Phone 3: nom et date de sortie

Crédit: David Imel / Autorité Android

La marque ROG (Republic Of Gamers) d’Asus provient de la gamme très populaire de PC et de périphériques de jeu de la société. Lorsque Asus a annoncé pour la première fois un téléphone de jeu, c’est le nom ROG qui a suscité l’intérêt de tout le monde en raison de ses racines profondes dans les jeux sur ordinateur. Compte tenu de cet héritage, nous doutons fortement qu’Asus changera la convention de dénomination du nouveau téléphone ROG. L’appareil de troisième génération sera en effet appelé Asus ROG Phone 3.

Le téléphone porterait le numéro de modèle I003DD. Un téléphone Asus portant ce numéro de modèle a récemment été certifié par la Wi-Fi Alliance et la TENAA en Chine. Ce dernier a même révélé un certain nombre de spécifications et d’images pour le modèle inédit, s’assurant presque qu’il s’agit du ROG Phone 3.

Asus a lancé le premier smartphone ROG en juin 2018. Le second est arrivé en juillet 2019. Le troisième versement sera également lancé en juillet. Asus a annoncé le lancement du ROG Phone 3 le 22 juillet à 11 h 00 HE. Vous pouvez regarder l’événement de lancement en direct sur le site Web d’Asus.

Asus ROG Phone 3: Conception

Crédit: Ryan-Thomas Shaw / Autorité Android

Une image apparente du monde réel et une vidéo pratique du Asus ROG Phone 3 ont récemment été divulguées (voir ci-dessous). Les deux semblent provenir de la même source. L’esthétique du téléphone est assez similaire à celle du ROG Phone 2 de l’année dernière. Le ROG Phone 3 comprendra une configuration à triple caméra, mais dans un boîtier rectangulaire plus long à l’arrière.

Il y a le logo ROG rougeoyant au centre du panneau arrière, avec la marque Tencent Games en dessous. Cela suggère qu’il pourrait y avoir une édition spéciale Tencent du ROG Phone 3, tout comme il y en avait pour le ROG Phone 2.

Asus ROG 3 6,59 ″ FHD + 120 Hz ou 144 Hz

Triple caméra 64MP

Snapdragon 865

6000mAh + 30W pic.twitter.com/kPj6hVwK70 – TechDroider (@techdroider) 18 juin 2020

L’avant du nouveau téléphone ressemble également au précédent téléphone ROG, avec des lunettes sur les quatre côtés et une caméra selfie dans le coin supérieur droit de l’écran. Il semble que Asus ne change pas beaucoup sur le téléphone ROG en termes de design.

La société a inclus Air Triggers sur le ROG Phone 2. Alors que nous espérions que le nouveau téléphone obtiendrait des déclencheurs physiques comme le Black Shark 3, l’image et la vidéo divulguées ne montrent vraiment rien de différent.

Les images du téléphone dans la liste TENAA montrent également le même design que les fuites susmentionnées. Cependant, la liste suggère que le téléphone n’aura pas de prise casque 3,5 mm cette fois-ci. Vous pouvez voir les images de TENAA ci-dessous.

Asus ROG Phone 3: spécifications et caractéristiques

Crédit: David Imel / Autorité Android

L’Asus ROG Phone 3 s’annonce certainement comme une machine puissante. En fait, il pourrait être l’un des téléphones les plus rapides au moment de son lancement. Selon sa liste TENAA, le téléphone de jeu contient un processeur Snapdragon 865 overclocké avec une fréquence de base principale de 3,091 GHz, contre 2,84 GHz sur la plupart des téléphones Snapdragon 865.

Nous savons maintenant que le processeur est le nouveau Snapdragon 865 Plus qui apporte des vitesses d’horloge plus élevées pour le noyau principal et une amélioration de 10% du processeur graphique par rapport au Snapdragon 865 vanille.

Le ROG Phone 3 semble également bénéficier d’une augmentation de la RAM cette année – la variante haut de gamme pourrait porter jusqu’à 16 Go. Avec autant de RAM, vous n’aurez certainement pas à vous soucier des temps de chargement du jeu et des problèmes de performances (pas que 12 Go de RAM sur le ROG Phone 2 aient été un problème).

Ailleurs, vous pouvez vous attendre à voir un écran FHD + de 6,59 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, une batterie de 6000 mAh et jusqu’à 512 Go de stockage. Asus pourrait également lancer une autre variante Ultimate Edition du téléphone avec 1 To de stockage interne, mais il n’y a aucune preuve de cela jusqu’à présent.

En termes de caméra, la liste TENAA et l’image divulguée dans la section conception pointent vers un tireur principal de 64 MP. Ce serait une mise à niveau par rapport à la caméra 48MP du deuxième téléphone ROG. Il n’y a pas de mot sur les deux autres capteurs de la configuration supposée de la triple caméra du ROG Phone 3, mais nous espérons que la société y ajoutera un téléobjectif.

Prix ​​et disponibilité

Crédit: David Imel / Autorité Android

Si les téléphones Snapdragon 865 récents de marques comme Samsung, OnePlus, Motorola et d’autres nous ont appris quelque chose, c’est qu’ils ne sont pas bon marché. Étant donné que le dernier téléphone ROG d’Asus était au prix de 899 $, nous nous attendons à ce que celui-ci coûte environ 1000 $.

Le téléphone ne pourrait arriver aux États-Unis qu’en septembre-octobre. Nous faisons cette hypothèse sur la base de la date de sortie américaine du ROG Phone 2. Cependant, Asus pourrait très bien s’écarter de cette chronologie en fonction des conditions de la chaîne d’approvisionnement et de la stratégie interne.

L’Asus ROG Phone 3 arrive également en Inde. Selon une nouvelle page d’accroche, l’appareil sera mis à disposition sur Flipkart lors de son lancement. Le teaser de Flipkart ne mentionne pas de date de vente spécifique mais confirme que le téléphone sera lancé en Inde le 22 juillet à 20h15 IST (10h45 HE). Cette date et cette heure coïncident également avec la révélation du téléphone dans d’autres parties du monde, notamment aux États-Unis, à Taipei et en Europe.

Pour l’instant, c’est tout ce que nous savons sur le prochain Asus ROG Phone 3. Nous continuerons à mettre à jour ce centre de rumeurs au fur et à mesure que de nouvelles informations apparaîtront. D’ici là, vous pouvez consulter notre liste des meilleurs téléphones Android de 2020 à ce jour.