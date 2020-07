Offres: entrez dans le jeu avec 20 $ de réduction sur les jeux Nintendo Switch d’origine

La Nintendo Switch peut être presque impossible à trouver à un prix décent, mais les jeux sont beaucoup plus abordables. Malheureusement, les offres sur les jeux Nintendo Switch propriétaires sont presque inexistantes, du moins jusqu’à présent. Pendant quelques jours seulement, vous pouvez économiser 20 $ sur certains des plus grands jeux Nintendo Switch avec Mario.

Supposons que vous souhaitiez créer des niveaux de défilement latéral incroyables dans Super Mario Maker 2. Maintenant, vous pouvez le faire pour seulement 39,99 $ sur GameStop (20 $ de réduction). Si vous préférez plier vos muscles sportifs, Mario Tennis Aces est disponible au même prix.

Au total, cinq jeux sont actuellement réduits à 39,99 $. Vous pouvez échanger Mario contre Yoshi – le personnage beaucoup plus cool – et essayer le monde artisanal de Yoshi. Le jeu vous place dans un environnement fait d’objets du quotidien, avec des niveaux jouables en avant et en arrière.

Une dernière option basée sur Mario est New Super Mario Bros U Deluxe. C’est toute la gloire de défilement latéral que vous voulez, juste sans les options de création de Mario Maker.

Si vous en avez assez du célèbre plombier, Splatoon 2 est également proposé. Nintendo n’a pas ajouté de nouveau contenu au jeu de tir à la première personne, mais c’est toujours une pierre angulaire en ce qui concerne le Switch.

Ces offres ne sont disponibles que pendant quelques jours, alors consultez les cinq jeux avec le widget ci-dessous.