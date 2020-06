Ash Barty French Open remporte la réflexion 2019

Les événements, les événements et les jalons peuvent tous être si éphémères. Vous voulez chérir pour toujours et à jamais la gloire de ces minutes particulières au fur et à mesure qu’elles se déroulent et lorsqu’elles se sont réellement déroulées.

Vous ne voulez pas qu’une fraction de seconde d’euphorie laisse un seul muscle ou tendon de votre corps. Vous voulez continuer à ressentir la chair de poule sur la chair de poule alors qu’un stade de tennis entier s’élève avec des applaudissements assourdissants.

La prise de conscience que quelque chose de si spécial a été réalisé et que ce moment ne quittera jamais un coin de l’esprit.

Il y a douze mois, Ashleigh Barty a ressenti cette expérience corporelle. Elle avait surmonté une pénible demi-finale à Roland-Garros revenant d’un set et 0-3 contre Amanda Anisimova pour avancer.

Le jour de la finale, le soleil du printemps parisien n’a pas pu décider ce qu’il voulait faire, mais pour Mlle Barty, il n’y a eu aucune hésitation en démantelant Marketa Vondrousova 6-1, 6-3 en 70 minutes.

Ash Barty pose avec le trophée de l’Open de France. (PA AAP)

Les fans jouaient tous les points avec l’Australien. Le Tchèque a servi à rester dans la finale et avait un point de jeu mais Barty l’a sauvé. Les nerfs retenaient Vondrousova après cela. Au diable, elle a fait une erreur de coup droit et c’était le point de championnat.

Vondrousova a servi le corps et Barty a traversé la zone que Vondrousova a retourné faiblement, il était haut et a juste effacé le filet alors que Barty arrivait en course et brisait énergiquement les frais généraux pour un vainqueur et le championnat.

Ses bras se sont levés en l’air puis à sa tête alors que son visage rayonnait.

Ash Barty remporte l’Open de France

Cette nuit-là, avec son équipe dirigée par son entraîneur Craig Tyzzer, le petit groupe qui a joué un rôle si important dans cette histoire remarquable, les bières étaient au rendez-vous.

Ce samedi, le même groupe célébrera à nouveau et portera un toast à cette star la plus terre-à-terre avec quoi d’autre, mais du champagne.

« Je suis reconnaissant », a déclaré Ash en exclusivité. Large monde du sport.

« Avoir eu le temps de réfléchir à 2019 a été agréable. Tout cela ressemblait à un tourbillon à l’époque, mais j’ai pu passer un peu de temps à regarder en arrière et à apprécier tout ce que nous avons accompli l’année dernière.

« Il y a eu beaucoup de moments spéciaux. »

Alors qu’elle acceptait la Coupe Suzanne Lenglen de la septuple championne Chrissie Evert, Ash avait presque l’air penaud et flottait en même temps sur le nuage neuf. Honnêtement, elle ne sait pas quand elle est sortie du nuage parce que « le tout était surréaliste ».

Cependant, la réalité a probablement cliqué lorsqu’elle a joué son premier match sur l’herbe, puis, plus tard dans la semaine, l’éclair a de nouveau frappé lorsqu’elle est devenue la n ° 1 mondiale.

« Il y a certainement des flashbacks », a-t-elle déclaré.

« Roland Garros a été une période de croissance personnelle énorme pour moi, la demi-finale a probablement été le match le plus important que j’ai joué en termes de ce que j’ai appris.

« Gagner mon premier titre de Slam est quelque chose que je n’oublierai jamais et j’ai beaucoup de bons souvenirs à raconter. Mon équipe et moi avons passé un très bon moment à Paris. »

Barty revendique le numéro un mondial. 1 classement

C’est évidemment étrange de ne pas être à Paris, à Roland-Garros dans le 16e arrondissement en ce moment à cause de la situation mondiale, mais si tout se met en place les athlètes de tennis du monde se réuniront fin septembre pour disputer le tournoi différé.

« J’ai frappé sur de l’argile donc je dois le manquer », a déclaré Ash avec un sourire.

« Évidemment, il aurait été très spécial d’être là maintenant, mais samedi soir, je profiterai d’un verre de quelque chose de français et j’encouragerai cette fois l’an dernier. »

Son retour au tennis a été bien documenté et le sport lui est reconnaissant d’avoir décidé de revenir.

Tout comme elle a été inspirée par d’autres joueurs tels que Sam Stosur qui, neuf ans auparavant, a atteint la finale à Paris, Ash inspire d’autres jeunes joueurs et étant une fière australienne indigène, elle soulève les esprits à travers les cultures.

Cet après-midi, samedi 8 juin, elle a rempli les cœurs de joie. J’ai appelé le jeu final en direct sur une radio de 2 Go avec un pic d’émotions.

Une victoire comme Ash Barty était incroyablement spéciale et son retour au tennis est une histoire qui fait chaud au cœur.