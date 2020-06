Intuition sur Netflix : Ce qu’il y a à savoir sur ce polar argentin

Intuition (La Corazonada) de Netflix est un prequel du thriller génial « Perdida » sorti sur la plateforme en 2018. Réunissant le réalisateur Alejandro Montiel avec la star Luisana Lopilato, dans le rôle du détective de police Manuela « Pipa » Pelari.

Le premier film est arrivé et reparti avec une ou deux avis plus ou moins mitigés. Cela est mieux qu’un simple haussement d’épaules, c’est aussi à peu près le minimum requis par Netflix pour donner le feu vert à un autre projet. Contrairement à tout ce qui se passe dans le monde du contenu audiovisuel d’Alejandro Montiel, Intuition, semble être une histoire à part entière, avec un début et une fin.

Intuition, qu’est-ce que c’est ?



Ce qu’il faut retenir : Quelque part dans la banlieue de Buenos Aires, un jeune homme joue au basket-ball avec des amis le soir. Il saute sur son vélo et se fait renverser intentionnellement par une voiture jusqu’à ce qu’il meure. Ailleurs dans la banlieue de Buenos Aires, deux jeunes filles de 10 ans sont enlevées par un serial creep. Pipa (Lopilato) est un flic débutant et Juanez (Joaquin Furriel) est son chef, et ils dirigent une équipe déterminée à assainir la ville de ses maux.

Juanez suit une piste à travers des bois sombres, mais très élégamment éclairés et sauve l’une des filles. Ailleurs, dans la banlieue de Buenos Aires, Juanez s’arrête dans un hôpital pour une ordonnance et une injection. Son téléphone portable continue de sonner, car ailleurs dans la banlieue de Buenos Aires, une jeune femme a été assassinée et il doit enquêter. Une nuit chargée dans la banlieue de Buenos Aires ! Voilà pour la trame générale.

Un thriller policé, mais terriblement efficace

Intuition c’est l’adaptation cinématographique du thriller policier « la virgen en tus ojos » écrit par Florencia Etcheves. Ce film est le prequel d’un autre petit bijou du cinéma argentin, Perdida. Ce qu’il y a de magique avec Netflix, c’est que la plateforme s’ouvre à tous les projets internationaux. Et il n’est pas rare qu’on y tombe parfois sur des perles. Joaquin Furriel et Luisana Lopitato y campent parfaitement leurs rôles.

Si le film se range facilement dans la section thriller, il ne peut être totalement catégorisé de la sorte. Effectivement, le réalisateur fait le choix d’une résolution classique et en négligeant sciemment le côté show. Avec une ambiance parfois morose et froide, un enchainement effréné de péripétie et de rythme, le film parachute le spectateur directement au cœur de l’intrigue. Un opening captivant qui vous tiendra en haleine tout du long! Pour rappel, il est inutile de regarder Perdida avant de visionner Intuition.

Une héroïne très stéréotypée, mais attachante

Avec sa garde-robe toute noire et son expression maussade, Pipa semble toujours broyer du noir. À propos de quoi ? Personne n’en a la moindre idée. Mais elle semble être l’un de ces types que l’on rencontre fréquemment dans les films : le flic bourreau de travail à toute heure qui a un gros zéro dans la colonne vie personnelle. Ils ont généralement des appartements et des réfrigérateurs déprimants et spartiates avec deux bouteilles de bière et une brique de lait périmée et des condiments à mouler. Bien que nous ne voyions jamais où elle vit ou que nous n’ayons pas la moindre idée de qui elle est réellement dans sa tête. Quoi qu’il en soit, elle et Juanez examinent le corps, parcourent la scène du crime et suivent l’affaire où elle mène ; pendant ce temps, elle suit le petit spectacle qui consiste à fouiner dans ses affaires. Elle installe un tableau d’affichage avec des ficelles et des photos, renifle autour de la famille du cycliste mort et esquive les conneries de flic politique. Vous connaissez la chanson.