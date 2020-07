Arm abandonnera les activités de l’Internet des objets pour se concentrer sur sa technologie de puce de base

Crédit: Robert Triggs / Autorité Android Le géant de la conception de puces transfère deux groupes IoT vers SoftBank.

Il pense qu’il vaut mieux se concentrer sur les conceptions de puces de base pour les téléphones et les ordinateurs.

Le transfert devrait être terminé d’ici septembre 2020.

Arm a peut-être peint un brillant avenir pour les appareils de l’Internet des objets il y a quelques mois à peine, mais il n’aura pas beaucoup d’implication dans cet avenir.

Le concepteur de puces a proposé de transférer deux de ses divisions IoT, y compris l’activité de plate-forme clé, vers de nouvelles entités gérées par le géant technologique japonais SoftBank. Cette décision permettrait à Arm «d’approfondir sa concentration» sur les technologies de puces de base comme ses conceptions Cortex, selon la société, ce qui la placerait dans une «position plus forte pour innover».

Pour SoftBank, cet arrangement serait l’occasion de tirer le meilleur parti de la «croissance symbiotique des données et du calcul». Arm a souligné l’expérience de SoftBank avec les startups précoces à croissance rapide comme preuve.

L’accord pourrait être conclu d’ici la fin septembre 2020 s’il résout les obstacles habituels des conseils d’administration et des régulateurs.

Ce n’est pas choquant qu’Arm emprunte cette voie. Alors que le nombre d’appareils connectés continue de croître, les systèmes sur puce basés sur Arm trouvent de plus en plus leur chemin dans les ordinateurs allant des superordinateurs aux Mac de nouvelle génération d’Apple. C’est l’occasion pour Arm de concurrencer plus directement les processeurs lourds comme ceux d’AMD et d’Intel, et une focalisation plus étroite pourrait être utile.

Prochain: La course aux armements du CPU du smartphone est sur le point de chauffer à nouveau