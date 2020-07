Barei, dévastée après la mort de son cousin de 14 ans dans un accident de camp

La famille de Bárbara Reyzábal, plus connue sous le nom de Barei, a été ébranlée ce week-end par une nouvelle tragique. Le cousin du chanteur est mort noyé dans la rivière à Trescares, à Penamellera Alta (Asturies), après avoir chaviré le canot qu’il conduisait avec un autre compagnon, tel que rapporté par La Voz de Asturias.

La représentante de l’Espagne au Concours Eurovision de la chanson 2017 a transmis sa douleur à travers une vidéo sur Instagram. « Bonjour famille, je fais cette vidéo pour vous dire que si je n’ai pas été très actif sur les réseaux sociaux ces jours-ci, c’est à cause de quelque chose que beaucoup d’entre vous savent déjà et me demandent. Nous avons subi un malheur dans la famille, la mort de la fille de mon cousin dans un accident de canoë dans un camp d’été« il a détaillé.

Très affectée, Barei a regretté si tôt l’adieu de son parent. « La mort fait toujours mal mais quand c’est dans ces circonstances et avec ces âges, la douleur est immense. Je ne veux pas imaginer, maintenant que je suis mère et que je ressens les choses différemment, la douleur qu’elles doivent endurer. Je suppose que ce n’est qu’avec le temps qu’ils pourront le rendre supportable par la douleur, vivre avec. Il a deux enfants pour lesquels ils doivent continuer à vivre et à avancer, mais cette nouvelle vous casse en deux « , at-il expliqué.

Barei a également tenu à remercier les fans pour leurs expressions d’affection. « Merci beaucoup pour l’amour que vous m’envoyez et laissez-nous un texte que ma sœur a écrit et que je ne pourrais pas mieux définir ce que c’est que de vivre. Dans ma famille nous avons appris à vivre avec la mort proche, la vie et la mort font partie du même Depuis que mon père est mort quand j’avais environ un an, Il y a eu tellement de pertes de tant de personnes aimées et de membres de la famille que nous pensions que le quota était déjà couvert, qu’il n’y aurait rien de plus dramatique, mais oui. À quatorze ans, ça fait plus mal que tout autre. Espérons qu’Ana est bien là où elle est et qu’elle vit en paix. Merci, « il s’est installé comme un adieu.

Sans couverture et avec accès difficile

La jeune Ana Reyzábal Rus passait quelques jours à camper dans la ville cantabrique de Comillas. Selon La Voz de Asturias, elle et vingt autres adolescents ont commencé leur descente de Cares à 16h00, sous la tutelle de quatre moniteurs. Deux heures après, le canoë biplace a chaviré dans une zone de rochers et de rapides.

Après l’accident, les deux ont été licenciés et submergés. Un seul d’entre eux a flotté. Un moniteur est resté dans la zone, tandis que les autres ont poursuivi la descente avec le reste du groupe. Là, ils pouvaient informer les urgences environ 50 minutes plus tard, car il n’y avait pas de couverture mobile dans la zone de l’incident. Après 20h00, un moniteur a trouvé le corps de la jeune femme parmi des rochers, mais il n’a pas été possible de l’extraire à la surface.

L’intervention du Groupe spécial des activités sous-marines (GEAS) et du Groupe de sauvetage et d’intervention en montagne (GREIM) était nécessaire, car la zone fluviale est entourée de montagnes. Compte tenu de l’accès difficile, les agents ont mis en place une ligne de vie pour descendre en toute sécurité jusqu’à la rivière et une tyrolienne d’un rivage à l’autre, comme des mains courantes pour les plongeurs face au fort courant de la rivière. Enfin, deux membres du GEAS sont arrivés à l’endroit où le corps a été trouvé et ont réussi à l’extraire.