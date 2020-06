Arifureta, les détails sortent? bientôt?

Étant dans de nombreuses controverses, la saison 2 d’Arifureta est déjà spéculée, car les épisodes 14 et 15 du volume 2 contenaient un contenu offensant. Avec 15 épisodes, le volume 3 a commencé avec quelques scènes sensuelles. On voit que la saison consécutive reçoit plus ou plus de réponses qu’auparavant.

Quel est le statut de renouvellement de l’émission?

Les détails et les dates de sortie de la saison de la suite ne sont pas encore officiellement par les fabricants, White Fox Productions. En raison du coronavirus de cette année, la suite ne peut pas être possible.

Mais de nombreux fans s’attendent à ce que la suite soit disponible cette année. Comme il y a beaucoup de confusion sur le chemin, il n’y a aucune nouvelle que cela arrivera cette année ou l’année prochaine ou la récupération de cette série.

Quelle est la date de sortie prévue de l’émission?

Dire ou donner une déclaration que quand la saison sera publiée ou quand la nouvelle saison peut sortir est une route aveugle à suivre.

Le spectacle devrait arriver cette année, mais la suite devrait tomber l’année prochaine. Encore une fois, à la fin, personne ne peut faire de déclaration tant que nous n’en sommes pas sûrs.

Quels sont les personnages qui viennent au spectacle?

Yue Shea Haulia, Tio Klarus, Kaori Shirasaki, Hajime Nagumo, Kaori Shirasaki. Koki Amanogawa, Shizuku Yaegashi, Daisuke Hayama, Koki Amanogawa, Aiko Hatayama.

Quand le public peut-il s’attendre à la sortie de la bande-annonce?

Maintenant, les Animes ont aussi leurs bandes-annonces, ce n’est pas comme plus tôt de nos jours, ils obtiennent une bande-annonce pour la récupération de l’émission. Mais dans le cas d’Arifureta Saison 2, nous espérons l’obtenir dès que possible pour que le fan devienne plus excité.

Quel est le scénario prévu de la saison?

La meilleure partie est de ne pas croire en tout ce que vous voyez sur Internet, ce sont essentiellement des hypothèses basées sur les fans qui sautent sur des conclusions. L’intrigue de la prochaine saison à prévoir est un œuf difficile à casser et les attentes des fans atteignent la mise, puis elles sont frappées.

Il vaut donc mieux ne pas croire et inventer quoi que ce soit jusqu’à ce que des choses officielles arrivent par les créateurs.