Lancement de la gamme Triumph Tiger 900 en Inde

Triumph a lancé la nouvelle gamme Tiger 900 en Inde en trois variantes – GT, Rally et Rally Pro – avec son prix à partir de Rs 13,5 lakh, jusqu’à Rs 15,5 lakh, ex-showroom.

Après beaucoup d’anticipation et d’attente, Triumph a enfin lancé la nouvelle gamme Tiger 900 en Inde. Triumph a lancé le Tiger 900 en trois variantes en Inde – GT, Rallye et Rallye Pro – avec le prix à partir de Rs 13,50 lakh et allant jusqu’à Rs 15,50 lakh. Les réservations pour le nouveau Triumph Tiger 900 avaient déjà commencé il y a quelques semaines et les livraisons devraient commencer dans quelques semaines. Voici une liste détaillée des prix des variantes du Tiger 900 par rapport à l’ancien Tiger 800.

Triumph lance Tiger 900 en trois variantes en Inde, le prix commence à partir de Rs 13,50 lakh.

Variantes Tiger 800 Tiger 900 Différence Tiger 900 GT Rs 13,70,000 Rs 13,39,300 (XRx) Rs 30,700 Rallye Tiger 900 Rs 14,35,000 Rs 14,03,500 (XCx) Rs 31,500 Tiger Rally Pro Rs 15,50,000 Rs 15,16,000 (XCa) Rs 34,000

Le nouveau Triumph Tiger 900 est propulsé par un moteur à trois cylindres en ligne de 888 cm3 conforme à l’Euro-6 / BS6 et maintenant, il obtient un nouvel ordre de tir de 1-3-2 par opposition au 1-2-3 comme on le voit sur l’ancienne unité 800cc. Malgré une cylindrée supplémentaire, le moteur produit les mêmes 95 ch de puissance qu’auparavant, mais maintenant il produit 87 Nm de couple, soit 8 Nm de plus que ce que le moteur de 800 cm3 a produit. De plus, il ne démarre qu’à 7250 tr / min au lieu de 8050 tr / min dans la version précédente. Cela devrait également améliorer les informations d’identification du moteur en matière de tout-terrain.

Il s’agit de la variante GT du nouveau Tiger 900.

Comme vous l’avez peut-être déjà deviné d’après leurs noms, la variante GT est le Tiger 900 axé sur la route, tandis que le Rally et le Rally Pro sont les variantes axées sur le tout-terrain. En termes de fondements, il existe des différences majeures entre la GT et les variantes Rally. Sur les vélos GT, des suspensions Marzocchi sont utilisées tandis que les versions Rally sont équipées de suspensions Showa. Les autres différences sont principalement cosmétiques où les variantes Rally sont plus robustes et bien sûr, les roues sont également complètement différentes. La variante Rally Pro obtient également des bonus tout-terrain supplémentaires par rapport à la variante Rally.

Lisez aussi: Après Armani, voici une Vespa 946 construite en collaboration avec Christian Dior!

Le matériel de freinage se compose d’étriers Brembo Stylema, qui ont fait leurs débuts sur la Ducati Panigale V4. Il y a également des améliorations majeures à la moto dans le département électronique. Il reçoit un système ABS basé sur IMU, un contrôle de traction sensible au maigre. Il obtient ABS en virage co-développé avec Continental. Vous avez le choix entre six modes de conduite: Rain, Road, Sport, Rider, Off-Road et Off-Road Pro; et un sélecteur rapide bidirectionnel.

Lisez aussi: Un KTM 1290 Super Duke sur quatre roues – voici à quoi cela ressemblerait

Mais l’une des plus grandes différences concerne l’apparence du nouveau Tiger 900. Vous remarquez immédiatement la différence entre la taille plus mince et compacte de cette nouvelle moto malgré le déplacement supplémentaire. Les phares à bulbe ont été remplacés par des phares à LED nettes et la position enduro-ish donne à la moto un grand attrait. Le cadre en treillis exposé avec une course de suspension accrue et des jantes à rayons sur les garnitures Rally et des proportions globales plus minces le rendent beaucoup plus performant que l’ancien Tiger 800. Le nouveau Triumph Tiger 900 est une machine beaucoup plus performante qu’elle ne l’a jamais été. Son tout-terrain plus utilisable et le nouveau moteur sont beaucoup plus fluides que l’ancien 800cc.