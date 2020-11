Aquaman 2 Cast, date de sortie, histoire, actualités et plus de détails

La bonne nouvelle est que James Wan souhaite revenir pour Aquaman 2. Date limite a rapporté en 2019 que Wan devrait «superviser le développement» du film, et qu’il décidera de le réaliser ou non après qu’un scénario ait été réglé. Malgré tous les charmes du premier film, son scénario n’était pas son meilleur atout, alors peut-être que cela aidera à améliorer cet aspect. David Leslie Johnson-McGoldrick, qui a écrit le premier film, a été nommé Aquaman 2 écrivain, selon Le Wrap. Nous verrons si ce script invite Wan à se reconnecter en tant que réalisateur.

Aquaman 2 Distribution

Rien n’a été confirmé, bien sûr, mais il y a fort à parier que Jason Momoa reviendra en tant qu’Arthur Curry, Amber Heard reviendra en tant que Mera et, espérons-le, Willem DaFoe reviendra pour un autre tour en tant que Vulko. L’Orm de Patrick Wilson pourrait-il revenir? Cela sonne bien de cette façon!

Histoire d’Aquaman 2

« Je suis ravi de continuer les voyages de nos héros, et d’anti-héros d’ailleurs, et de continuer à m’étendre sur le monde avec le numéro deux », a déclaré Wan à DC Fandome plus tôt cette année. «Essayez de faire de nouvelles choses que je ne connaissais pas sur le premier film. Essayez quelque chose de frais. Et le second, je dirais, est un peu plus sérieux, un peu plus pertinent dans le monde dans lequel nous vivons aujourd’hui. Et je pense que c’est un peu là où il veut aller.

En plus de toutes les histoires sur Ocean Master et Black Manta qui pourraient constituer la base de Aquaman 2, il y a tous les autres éléments de l’histoire de l’Atlantide et d’Aquaman qui ont été semés tout au long de l’histoire de DC Comics.

Tout espoir qu’Arthur et Mera s’affrontent à nouveau contre le Trench dans la suite semblerait être brisé par l’annonce d’un film dérivé de Trench axé sur l’horreur. Mais qui sait? Il y a plus de 75 ans d’histoire d’Aquaman à tirer, donc il y a beaucoup d’aventures épiques sous-marines à explorer!