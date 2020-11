AC Valhalla Update 1.0.4 disponible aujourd’hui, notes de patch publiées

Assassin’s Creed Valhalla La mise à jour 1.0.4 sera mise en ligne sur toutes les plates-formes aujourd’hui, permettant aux joueurs de choisir entre les performances et la qualité visuelle. Ubisoft a publié toutes les notes de patch, qui répertorient de nombreuses corrections et améliorations. Sans plus tarder, consultez le changelog ci-dessous.

Présentation du mode graphique / performance

Ajout d’une option au jeu qui permet aux joueurs de choisir entre la performance ou la qualité visuelle.

Répartition des fonctionnalités:

Cette option est disponible pour Xbox Series X | S et PlayStation 5

Choisir la performance permet au jeu d’adapter la résolution et les paramètres graphiques pour maintenir 60 FPS.

permet au jeu d’adapter la résolution et les paramètres graphiques pour maintenir 60 FPS. Choisir la qualité permet au jeu d’exécuter une résolution maximale et des paramètres graphiques tout en conservant 30 FPS.

permet au jeu d’exécuter une résolution maximale et des paramètres graphiques tout en conservant 30 FPS. Les valeurs par défaut depuis le lancement du jeu sont les suivantes:

depuis le lancement du jeu sont les suivantes: Xbox Series X / PlayStation 5: performances

Xbox Series S: Qualité

Divers

Ajout d’une nouvelle image d’arrière-plan à l’écran titre.

Ajout de divers VFX pour améliorer les visuels.

Ajout d’une option qui attribuera automatiquement tous les nœuds sur le chemin lors de l’acquisition d’une compétence centrale.

Ajout de catégories de runes au menu des runes. Toutes les runes sont désormais classées dans les runes d’armes et d’armures.

Ajout d’un avertissement lors du passage d’une langue qui prend en charge TTS à une autre qui ne le fait pas.

Les curseurs peuvent maintenant être déplacés avec les flèches gauche / droite sur M&K et les contrôleurs.

Augmentation de la limite de tissu à 82.

Ajout de tissu aux commerçants une fois que le règlement a atteint le niveau 6.

Ajout des exigences relatives aux autels à la carte du monde.

Équilibrage

Mise à jour de la qualité de l’équipement et de l’équipement à leurs valeurs correctes.

Ajout des statistiques de dégâts d’assassinat sur la page des statistiques du personnage.

Les équipements en double ont été supprimés de l’inventaire.

Les statistiques d’attaque lourde et légère s’ajusteront désormais correctement en fonction des nœuds de compétences acquis.

Les modificateurs d’attaque lourde ne seront plus appliqués aux attaques à distance.

Performance et stabilité

Amélioration de la stabilité et des performances.

(Xbox Series) Expérience améliorée sur Xbox Series S | Consoles X avec déchirure d’écran

(PC) Résolution d’un problème de fuite de VRAM / RAM lors de la tabulation alt sur le bureau.

Enregistrer les jeux

Correction de certains cas où Load Game n’affichait pas correctement les sauvegardes.

Des sauvegardes Cloud renommées pour les distinguer des sauvegardes régulières. Auparavant, la sauvegarde dans le cloud était uniquement mise en surbrillance avec une icône Cloud. Ils seront désormais appelés, par exemple, « Manual Save Cloud »

Suppression des enregistrements Cloud du menu Enregistrer. Cela garantira qu’il ne peut pas être écrasé par inadvertance.

Ajout d’une notification lorsqu’une récupération de sauvegarde dans le cloud a échoué.

Graphiques, audio, animation

Résolution de divers problèmes graphiques à tous les niveaux.

Résolution de divers problèmes de change.

Résolution de divers problèmes d’écrêtage.

Correction de divers problèmes visuels avec la cape d’Eivor.

Résolution de divers problèmes d’animation de joueurs ou de PNJ.

Résolution de divers problèmes audio.

Résolution de divers problèmes d’éclairage.

La résolution des ombres sur Élevé utilisera désormais des valeurs correctes.

Monde

Résolution de divers problèmes de texture ou de placement d’objets.

Correction de certains cas où le joueur pouvait rester bloqué dans des endroits spécifiques.

Les poissons en Norvège vont désormais frayer par mauvais temps. Ouais, nous avons dû lire celui-ci deux fois aussi.

Les corbeaux ne tomberont plus au hasard du ciel à Asgard. * Mauvais présages, hein? *

Gameplay, Combat, IA

Résolution de divers problèmes de visée à l’arc.

Amélioration du comportement des PNJ et des boss à tous les niveaux.

Les PNJ vont maintenant réagir au vol du joueur… alors réfléchissez-y à deux fois avant de voler!

Résolution d’un problème où les chiens commençaient à léviter lorsque Eivor commençait à les caresser.

Les projectiles Springald bloquants consommeront désormais de l’endurance, comme prévu.

Les fanatiques qui ont été frappés avec une fléchette de sommeil peuvent maintenant être assommés. Dors bien.

Les fanatiques ne se soigneront plus lorsqu’ils sont à proximité du joueur.

Les gardes qui ont clairement vu Eivor tirer sur leur allié deviendront désormais hostiles. * appuie sur le bouton d’urgence *

Les gardes vont maintenant entendre l’impact des cadavres tombant au sol.

Amélioration des réactions des gardes aux sifflements.

Amélioration du comportement de déguisement dans les zones de méfiance.

Tir à l’arc depuis le drakkar consomme désormais des flèches.

Les joueurs pourront désormais assassiner par voie aérienne les PNJ endormis. *Sauvage…*

Amélioration du comportement de dévidage du poisson.

Correction d’un problème où le cheval n’utilisait pas l’animation de galop au combat.

La foule va maintenant applaudir pendant les jeux à boire. *Tu ferais mieux. *

Mécanique coulissante retravaillée.

Quêtes, événements mondiaux, activités parallèles

Correction d’un problème où la séquence d’assassinat ne jouait pas pour certaines cibles.

Résolution de divers problèmes de texture lors des cinématiques.

Résolution de divers problèmes liés aux quêtes ou aux événements mondiaux qui empêchaient les joueurs de les terminer.

Les joueurs ne peuvent plus utiliser l’outil de pêche ou la corne pendant la marche ivre avec Tewdr – * vous êtes ivre, rentrez chez vous. *

Les sous-quêtes afficheront désormais la quête parent «Partie de» correcte.

Le flux de mémoire peut maintenant être choisi lors du démarrage d’une nouvelle partie si l’option Hold Alternative est définie sur ON.

Augmentation de la fréquence des voyageurs expérimentés.

Interface utilisateur / HUD

Résolution de divers problèmes avec l’interface utilisateur / HUD.

Résolution de divers problèmes de localisation.

Résolution de divers problèmes de saisie liés à la souris et au clavier

Les secrets seront désormais découverts lors de la synchronisation d’un point de vue. (Cela ne s’applique pas à la difficulté Pathfinder)

Les voyageurs expérimentés sont désormais mis en évidence sur la carte du monde et sur la boussole lorsqu’ils sont à proximité.

Résolution d’un problème qui empêchait la mise à jour de la carte une fois que les joueurs avaient reçu des informations d’un voyageur expérimenté.

Augmentation du rayon de vue d’Odin et les ennemis seront désormais mis en évidence plus longtemps.

Amélioration du rayon dans lequel Synin révèle les clés.

Réduction de la distance de vue de Synin des matériaux.

Amélioration du comportement du faisceau objectif.

Les poutres des bâtiments de colonies peuvent désormais être vues à l’aide d’Odin’s Sight.

Amélioration de la mécanique de verrouillage des cibles ennemies.

«Vendre tous les bibelots» sera désormais grisé après la vente de tous les bibelots. *Cha Ching!*

Les niveaux de puissance des boss seront désormais affichés sur leur jauge de santé. Cela ne s’applique pas aux ennemis réguliers.

Les paramètres de luminosité normaux ne s’appliqueront plus aux paramètres d’exposition HDR.

Le Codex n’annoncera ni ne gâchera plus certains événements.

(A11y) Les entrées et le contenu du bureau sur l’ordinateur portable de Layla sont désormais commentés lorsque la narration du menu est activée.

(A11y) Les filtres daltoniens sont désormais appliqués correctement au journal des mini-quêtes et au didacticiel de raid.

Capacités et compétences

Correction d’un problème où les joueurs ne pouvaient plus utiliser de capacités lorsque la capacité Dive of the Valkyries était interrompue.

Les PNJ ou chevaux alliés ne peuvent plus déclencher de pièges corporels. * Certaines personnes veulent juste voir le monde brûler, hein? *

Résolution d’un problème d’affichage où le piège à poudre toxique pouvait devenir invisible après l’utilisation de Synin.

Ajustement du comportement d’assassinat en chaîne. Les joueurs ne pourront plus assassiner une cible plaquée au sol.

L’emplacement de main secondaire ne sera plus disponible lorsqu’une arme à deux mains est équipée (compétence pré-lourde à double usage).

Les pièges à poudre enflammée explosent désormais en marchant sur la flèche.

Raids

«Force Open» sera désormais affiché correctement même si des alliés proches sont en combat.

Correction d’un problème où les alliés n’aidaient pas Eivor à ouvrir une porte pendant les raids.

Les alliés retourneront désormais sur le drakkar une fois le raid terminé.

Ajout d’un minuteur jusqu’à ce que les joueurs puissent redémarrer un raid qui vient de se terminer.

Mode photo

Les valeurs d’effet peuvent maintenant être ajustées avec les touches fléchées ou WASD.

L’option sans filtre fonctionnera désormais correctement.

Le panneau Territoire n’est plus affiché en mode photo.

La modification des filtres fonctionnera désormais comme prévu.

Résolution d’un problème où une erreur de service en ligne pouvait se produire temporairement lors de la visualisation de photos sur la carte du monde.

Snow FX sera désormais centré sur l’appareil photo au lieu du lecteur en mode photo.

Système

(PC) Fichiers readme mis à jour pour afficher les spécifications correctes du PC.

Ajout de points de contrôle supplémentaires à certains combats de boss.

Résolution d’un problème qui poussait les contrôleurs à vibrer constamment.

Résolution d’un problème où les joueurs pouvaient rester bloqués sur un écran noir après avoir fermé le menu avec démarrer.

(PC) Mise à jour de la configuration de détection automatique pour Nvidia Geforce 1650 S.

[Source: Ubisoft]