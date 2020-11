Comment et quand nous verrons des mutants

Le verset de bande dessinée Marvel a toujours été vaste, couvrant plusieurs réalités et royaumes pour nous apporter de nombreux arcs d’histoire impliquant nos héros préférés. Manifestement l’embarras du choix, Marvel Studios a pris les devants en apportant ces histoires sur nos écrans, créant ce qui sera plus tard connu sous le nom de MCU.

Mais depuis que Marvel Entertainment avait vendu les droits sur grand écran à certains de leurs personnages les plus reconnaissables pour rester à flot dans les années 90, cet univers cinématographique est resté incomplet. Spider-Man, les Fantastic Four et les X-Men étaient respectivement coincés entre les mains de Sony et de la 20th Century Fox, les empêchant de participer au MCU.

Cela a rendu difficile de prédire quels personnages Marvel Studios introduiraient ensuite, ainsi que comment nous pourrions les appeler. Dans un effort pour éviter les problèmes de droits d’auteur avec Fox, les héros et les méchants clairement mutés ont dû être classés comme étant « améliorés ». Mais avec la fusion Disney-Fox scellée depuis longtemps, il semble que nous pouvons enfin nous attendre à voir de vrais mutants dans le MCU dans un avenir pas si lointain.

Voyons donc comment le studio devra peut-être réinventer certains personnages et suivre les indices que Marvel a déjà laissés pour déterminer quand ces nouveaux mutants vont dire bonjour …