Applications Windows à venir sur Chrome OS, mais pas via le double démarrage

Un responsable Google a confirmé que les applications Windows sur Chrome OS seront bientôt une réalité.

Malheureusement, Windows sera virtualisé via Parallels au lieu de l’option de double démarrage espérée.

Les Chromebooks devront être assez puissants pour que cela fonctionne, et le service ne sera pas gratuit.

Bien que les Chromebooks aient parcouru un long chemin, il y a encore beaucoup de gens qui n’en utiliseront pas un comme machine de prédilection. Cela est généralement dû au fait qu’il existe une application Windows que Chrome OS ne peut pas exécuter et que les substituts sont pâles en comparaison. Heureusement, nous savons maintenant que les applications Windows sur Chrome OS seront bientôt prises en charge.

Dans une interview avec Le bord, Cyrus Mistry, chef de produit du groupe pour Chrome OS, détaille ce que Google a en tête pour cette nouvelle fonctionnalité. Bien que la nouvelle soit vraiment excitante, vous devez tempérer vos attentes, car ce n’est peut-être pas tout ce que vous espériez.

Applications Windows sur Chrome OS: comment cela fonctionnera-t-il?

La plupart des gens espéraient que les Chromebooks finiraient par avoir la possibilité de double démarrage, ce qui signifie que vous pourriez héberger Chrome OS et Windows 10 sur une seule machine et choisir laquelle démarrer au démarrage. Cependant, Mistry confirme dans l’interview que ce ne sera pas le cas.

Au lieu de cela, Chrome OS utilisera Parallels Desktop, un système populaire qui virtualise les machines au sein d’un système d’exploitation existant. C’est ainsi que les utilisateurs de macOS peuvent utiliser les programmes Windows.

«Nous avons absolument examiné le double démarrage», a déclaré Mistry. « Il y a des avantages et des inconvénients aux deux options, mais là où nous avons atterri, c’est que la sécurité est absolument primordiale pour Chrome OS. »

En relation: Chromebook vs ordinateur portable: lequel devriez-vous acheter?

En d’autres termes, le double démarrage de Windows et de Chrome OS exigeait trop de sacrifices de sécurité pour les Chromebooks. Étant donné que la sécurité est un aspect si important de ce qui a fait de Chrome OS un tel succès, il est logique que Google ne veuille pas gâcher cela en faveur de l’ajout de la prise en charge de Windows.

Tout comme avec macOS, vous devrez acheter Parallels ainsi qu’une licence Windows 10 pour que ce système fonctionne sur un Chromebook. En plus de cela, vous aurez besoin d’un Chromebook capable de gérer les applications Windows, ce qui pourrait être le plus gros obstacle pour la plupart des entreprises et des utilisateurs.

En relation: 8 ans après les premiers Chromebooks: Google avait raison à leur sujet

Bien qu’il existe actuellement de nombreux Chromebooks dotés de spécifications d’ordinateurs portables haut de gamme, la plupart des appareils Chrome OS populaires sont de faible puissance pour les garder bon marché. Les personnes qui possèdent ces types de systèmes devront passer à une machine plus puissante pour que cela fonctionne.

Applications Windows sur Chrome OS: cela a-t-il un sens?

Bien que l’idée d’exécuter des applications Windows dans Chrome OS sonne bien sur papier, elle présente quelques paradoxes. Par exemple, les principaux avantages des Chromebooks sont qu’ils sont incroyablement bon marché et très faciles à utiliser. Cependant, pour que les applications Windows s’exécutent, vous aurez besoin d’un Chromebook plus cher et vous devrez apprendre comment fonctionnent les machines virtuelles afin d’utiliser vos applications Windows.

En relation: Voici tous les Chromebooks qui exécutent des applications Android et Linux

En outre, les gens qui seraient prêts à mettre à niveau leur Chromebook vers un nouveau modèle pour bénéficier de cette fonctionnalité seront confrontés à un véritable choix: « Dois-je dépenser des centaines de dollars sur un Chromebook sophistiqué pour pouvoir exécuter des Dois-je simplement acheter un ordinateur portable Windows? » À un certain prix, il peut être plus judicieux d’obtenir l’ordinateur portable Windows.

Il est probable que cette option d’exécuter des applications Windows sur Chrome OS ne plaira vraiment qu’à un petit sous-ensemble d’utilisateurs, à savoir ceux qui possèdent déjà un Chromebook de haute puissance et sont suffisamment experts en technologie pour comprendre Parallels.

Tout cela est probablement la raison pour laquelle Google semble se concentrer principalement sur le secteur des entreprises pour le moment, plutôt que de l’orienter vers les consommateurs. Cependant, si Google peut faire en sorte que Chrome OS prenne en charge Parallels pour les entreprises, il n’y a aucune raison qu’il ne puisse pas faire de même pour le grand public.

Quoi qu’il en soit, il n’y a pas de date fixe pour le déploiement de cette nouvelle fonctionnalité. Il est bon de savoir que Google va certainement y arriver.