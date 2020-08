James Murdoch démissionne du conseil d’administration de News Corp. en raison de «  désaccords  » sur le contenu éditorial

ECO-CONSEILS Culotte d'Apprentissage de la Propreté Culotte d'apprentissage Seule

La culotte d'apprentissage est pratique pour les enfants en apprentissage de propreté, ou ne souhaitant plus s'allonger pour le change : l'enfant peut enfiler cette culotte tout seul et l'enlever facilement grâce aux pressions et aux côtés élastiques. Cette couche est aussi absorbante qu'une couche classique