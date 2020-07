Appel BackTo60: Explication de la campagne contre les changements d’âge de la retraite

L’audience de la Cour d’appel pour les femmes qui ont été touchées par les modifications de l’âge de la retraite de l’État débutera le 21 juillet et durera deux jours.C’est tout ce que vous devez savoir sur l’affaire: de quoi s’agit-il? les femmes dans la soixantaine, Julie Delve et Karen Glynn, qui ont été touchées par les modifications de l’âge de la retraite de l’État. La lettre d’information a coupé le bruit L’âge de la retraite des femmes est passé de 60 à 65 ans, en ligne avec celui des hommes. Il est en train de passer à 66 ans pour les deux sexes. La loi de 1995 sur les pensions a légiféré pour les changements tandis que la loi de 2011 sur les pensions a accéléré les augmentations.Les changements touchent environ 3,8 millions de femmes nées dans les années 1950, qui disent ne pas avoir reçu un préavis suffisant pour se préparer jusqu’à six ans sans leur pension publique. a parlé à des femmes qui disent ne pas être au courant des augmentations, ont été confrontées à des difficultés financières et ont dû essayer de trouver du travail dans la soixantaine pour s’assurer de pouvoir joindre les deux bouts en attendant.En 2019, Mme Delve et Mme Glynn, soutenues par le groupe de campagne BackTo60 a poursuivi le ministère du Travail et des Pensions (DWP) en justice, affirmant que les changements étaient discriminatoires en raison du sexe, de l’âge et du sexe et de l’âge combinés. Ils ont également déclaré qu’ils n’avaient pas été suffisamment informés des changements. Mais ils ont perdu leur bataille judiciaire historique. En savoir plus Augmentation de l’âge de la retraite dans l’État: les militants de Backto60 perdent le contrôle judiciaire historique des juges de la Haute Cour de la Royal Courts of Justice de Londres, jugés en faveur du gouvernement et rejetant les demandes des femmes pour tous les motifs. , parce que cette législation ne traite pas les femmes moins favorablement que les hommes en droit », ont-ils déclaré. «Il égalise plutôt une asymétrie historique entre les hommes et les femmes et corrige ainsi la discrimination directe historique contre les hommes.» Le DWP s’est félicité du jugement à l’époque. Le gouvernement soutient que les changements d’âge de la retraite ont été clairement communiqués et qu’il a résisté aux appels à indemniser les femmes concernées.Pourquoi l’affaire va-t-elle devant la Cour d’appel? Déçu par le résultat de l’affaire devant la Haute Cour, BackTo60 a juré de poursuivre son combat juridique. En janvier, les femmes ont obtenu l’autorisation de faire appel du résultat de la Haute Cour. Leur affaire débutera devant la Cour d’appel de Londres le 21 juillet. Que veut BackTo60? Le groupe BackTo60 demande le remboursement des années de pension que les femmes ont perdues. Elle est distincte de la campagne Waspi (Women Against State Pension Inequality), qui n’est pas impliquée dans le procès.Waspi veut «des dispositions transitoires équitables pour les femmes nées dans les années 1950» .L’ancien dirigeant travailliste Jeremy Corbyn pose avec des militants de Waspi en novembre 2019 (Photo: Getty) En mars 2020, le ministre des Pensions, Guy Opperman, a déclaré à la Chambre des communes qu’une restitution intégrale «coûterait quelque chose de l’ordre de 215 milliards de livres sterling». t justice pour les femmes concernées, a déclaré M. Opperman, «une affaire était devant les tribunaux l’année dernière: pour tous les motifs, ces dames ont perdu leur cause. De toute évidence, cette question peut faire l’objet d’un appel, mais l’affaire a été perdue pour tous les motifs, y compris la notification ».

