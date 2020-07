Anthem 2.0 – Modifications du système de butin présentées

Travailler sur Hymne 2.0 allez-y pour que Bioware puisse présenter les premiers changements au système de butin aujourd’hui. Ce point s’avère toujours un peu délicat pour atteindre ici l’équilibre parfait.

Bioware explique comment changer le système de butin dans un nouveau billet de blog:

«Une bonne expérience de jeu dépend du fait que le système de butin soit extensible et robuste, et beaucoup de choses peuvent mal tourner. Et beaucoup de choses ont mal tourné. Nous avons échoué ici et avons réalisé qu’il serait nécessaire de créer quelque chose de nouveau à partir de zéro – en commençant par la prévoyance et le meilleur que les nombreux grands jeux qui nous inspirent ont à offrir. «

En conséquence, le butin tombe dans Hymne 2.0 désormais augmenté et le butin rare donnera une valeur stratégique tout au long de la progression. Le choix du joueur devient également une partie importante de Hymne 2.0 parce que vous pourrez suivre un butin particulier et ne pas avoir à vous fier au hasard. Le butin sera également modifiable et des gouttes passionnantes et remarquables seront célébrées. Des ennemis rares appelés « coffres au trésor ambulant«Et laisser tomber une proie peut aussi être tué.

Bioware confirme également qu’ils s’efforcent de rendre le tir plus réactif en rendant les ennemis plus réactifs aux balles et en dépensant des points de compétence sur de nouveaux équipements et des synergies.

Vous pouvez trouver l’article de blog complet sous ce lien.